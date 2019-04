HASIL MasterChef Indonesia Sabtu 27 April 2019, Elin Comeback, Kontestan Asal Bandung Ini Pulang

TRIBUNJABAR.ID - Pada episode MasterChef Indonesia season 5 Sabtu (27/4/2019), tim comeback yang terdiri dari Kevin, Elin, dan Irene, melawan kontestan yang mengikuti pressure test yakni Devina, Fiki, Hans, dan Daniar.

Adapun tim comeback vs kontestan yang mengikuti pressure test tersebut diadu dengan harus menyajikan duplikat makanan yang dimasak oleh salah satu juri MasterChef Indonesia season 5, Chef Arnold.

Dalam episode MasterChef Indonesia season 5 saat ini, tim comeback yang melawan kontestan yang mengikuti pressure test, yaitu harus menduplikasi masakan Chef Arnold yaitu Beef and Mushrooms with Onion.

Dalam kesempatan mendemokan masakannya tersebut, Chef Arnold menjelaskan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan untuk memasak Beef and Mushrooms with Onion kepada tim comeback dan kontestan yang mengikuti pressure test.

Chef Arnold mendemokan masakan buatannya 'Beef and Mushrooms with Onion' di episode MasterChef Indonesia season 5 Sabtu (27/4/2019). (Capture RCTI)

Adapun tim comeback dan kontestan yang mengikuti pressure test tersebut tampak memperhatikan step by step tantangan untuk menduplikasi masakan yang dibuat Chef Arnold yaitu Beef and Mushrooms with Onion.

Para kontestan yang mengikuti pressure test dan tim comeback tersebut tampak memperhatikan Chef Arnold memasak.

Sajian Beef and Mushrooms with Onion yang dimasak Chef Arnold (Capture RCTI)

Dalam tantangan kali ini, peserta yang gagal tentu saja berpotensi meninggalkan galeri MasterChef Indonesia season 5.

Tim comeback dan peserta MasterChef Indonesia season 5 memperhatikan Chef Arnold memasak (Capture RCTI)

60 Menit untuk Memasak

Pada tantangan duplikasi masakan Beef and Mushrooms with Onion buatan Chef Arnold tim comeback yang terdiri dari Irene, Kevin, dan Elin dan kontestan yang mengikuti pressure test di MasterChef Indonesia season 5 yang terdiri dari Fiki, Devina, Hans, dan Daniar, mereka semua diberi waktu 60 menit untuk memasak.

Dalam keterangan tersebut, Fiki mengatakan bahwa dia merasa bingung saat Chef Arnold mendemokan masakannya tersebut.