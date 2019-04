Di Indonesia, Hari Taiji dan Qigong Sedunia Sudah Masuk Tahun Keenam Dihadiri 1.500 Peserta

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Acara World Taiji dan Qigong Day (WTQD) berlangsung di Inspire Arena, Komplek Graha Puspa, Jl Sersan Bajuri, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2019).

Kegiatan kelas dunia yang digelar tersebut, bertemakan "One World, One Breath, One Spirit", dengan slogan semua praktisi Taiji adalah keluarga.

Yohanes Sunarya, selaku Ketua Taiji Jawa Barat mengatakan bahwa acara yang sudah enam kali dilaksanakan di Indonesia, mengalami peningkatan jumlah peserta.

"Hari ini sungguh luar biasa, hadir sekira 1.500 peserta di tempat ini. Di Indonesia, acara peringatan WTQD sudah dimulai sejak tahun 2013. Acara ini akan diperingati setiap bulan April dan Sabtu minggu terakhir setiap tahun," kata Yohanes Sunarya, Sabtu (27/4/1019).

Sebanyak 1.500 peserta tersebut, berasal dari 20 sasana atau komunitas Taiji dan Qigong se Bandung dan Sukabumi. Ada juga yang datang dari Cihami serta Padalarang.

Panitia pelaksana, Anton Wiguna juga menjelaskan bahwa tujuan dari acara tersebut ialah untuk saling bersilaturahmi sesama praktisi dan semakin memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat luas yang peduli terhadap kesehatan.

Kegiatan utamanya ialah senam Qigong dan Taiji yang dilakukan secara bersama - sama yang dipandu oleh tujuh orang instruktur di tiga panggung. Tampak di lapangan tersebut, ribuan peserta menggunakan pakaian yang terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau.

Meskipun pesertanya didominasi usia dewasa hingga lansia, namun ribuan peserta tersebut terlihat bersemangat mengikuti gerakan yang dilakukan oleh instrukturnya. Udara Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang masih sejuk pagi itu, menambah semangat ribuan peserta untuk bergerak.

Kegiatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2013 di Lapangan Tegalega , Kota Bandung dan kemudian diikuti oleh kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Surakarta, Magelang, Yogyajakarta, Tasikmalaya, Batam dan Kota lainnya.

Yohanes menceritakan secara singkat, bahwa acara WTQD bermula sejak tahun 1999 di Kansas City, USA yang saat itu dihadiri oleh 200 orang yang berlatih. Tahun ke tahun, jumlah peserta olahraga kesehatan ini semakin marak.

Iwan Setiawan, seorang peserta yang hadir, mengaku sejak mengikuti olahraga tersebut puluhan tahun lalu, Ia merasakan banyak manfaat bagi kondisi tubuhnya. Iwan merupakan atlet Wushu yang pernah cidera yang memaksakan dirinya harus menjalani operasi.

Namun, operasi pun tidak dilakukan karena Ia secara rutin mengikuti WTQD dan berlatih. Iwan juga merupakan pengurus di Sasana Bandung Taiji Sport.