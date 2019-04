Makan BBQ Korea All You Can Eat Murah Meriah? Coba di Sini, Tapi Wajib Habis dalam 75 Menit

Menu Korean bbq all you can eat di Magal Korean BBQ PVJ Sky Level Paris Van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menu BBQ Korea all you can eat dengan harga terjangkau bisa Anda dapat di Magal Korean BBQ yang terletak di Sky Level Mal Paris van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Bandung.

Saat ini, restoran tersebut menggelar program promosi all you can eat cuman bayar Rp 99.000++ !

Meski harganya terjangkau dan terhitung murah, kualitas makanan tetap terjaga.

Mengusung konsep prasmanan, Anda bisa ambil sendiri menu yang kalian inginkan sampai kenyang.

• Dari Kuliner Nusantara Bercitarasa Pedas Hingga Harga Murah, Ini 5 Kelebihan Warung Oseng Mercon

• Beragam Manfaat Buah Pisang, Pantas Atlet Kerap Terlihat Makan Pisang

Menu Korean bbq all you can eat yang tersedia di antaranya adalah woo sam gyop, brisket, spicy fore taste chicken, dan fire taste chicken.

Tersedia pula menu side bar yang terdiri dari bulgogi, japchae, tteokbokki with soup green onion pancake atau kimchi pancake, kimbab, spicy beef back rib, salad, fried chicken, fried squid, fried vegetable, grilled rice cake, ramen, seafood soft topu stew, dan berbagai sayuran.

Manager Operasional Magal Korean BBQ PVJ, Safril simorangkir, menuturkan bahwa untuk menikmati menu all you can eat di Magal Korean BBQ, pengunjung harus mengikuti sejumlah ketentuan.

Menu side bar Magal Korean BBQ PVJ. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Di antaranya adalah pembatasan durasi makan selama 75 menit.

Apabila dalam waktu tersebut, pelanggan tidak menghabiskan makanannya, akan dikenakan denda.

Progam promo ini juga berlaku minimum untuk 4 orang, dan wajib follow Instagram @magal.indonesia dan @magal.pvj.

"Agar pengunjung bisa menyantap semua menu Korean bbq all you can eat di sini, pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang dan sesuai dengan porsi masing-masing," ujar Safril kepada Tribun Jabar, ditemui di Magal Korean BBQ, Jumat (26/4/2019) siang.

Safril menambahkan, selain dimanjakan oleh menu all you can eat harga terjangkau, pengunjung juga bisa menyantap sepuasnya aneka minuman segar, semisal ocha (Korean Tea), jus semangka, es kopi, dan es buah.

"Menu Korean bbq all you can eat ini berlaku hingga akhir April 2019. Jam operasionalnya itu dimulai pada pukul 10.00-15.00 dari Senin hingga Jumat," jelas Safril.

• Namasuki, Resto All You Can Eat Teranyar di Bandung, Ada 3 Paket, Harga Cocok di Kantong

• Namasuki, Resto All You Can Eat Bernuansa Nyaman dan Bergaya Industrial