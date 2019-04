Travel Mart STP NHI Bandung Ikut Berpartisipasi dalam Industri Pariwisata di Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Mahasiswa program studi manajemen bisnis Perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung tahun ini kembali akan menggelar sebuah acara tahunan yang bertajuk Travel Mart 2019.

Kegiatan Travel Mart 2019 kali ini merupakan sebuah travel trade exhibition-featuring networking and contrading opportunities.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah membantu para pelaku bisnis perjalanan serta bisnis pariwisata yang menjadi tempat dalam mengambil keputusan memilih produk wisata, mempertemukan klien baru, memperluas jaringan para sellers maupun buyers, dan terjalinnya hubungan kerja baru atau memperkuat bisnis yang sudah pernah terjalin sebelumnya.

Travel Mart ke-22 ini mengusung tema “The Authenticity of Indonesia” dengan konsep mempromosikan keunikan serta kekhasan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Indonesia.

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung, Faisal, mengatakan kegiatan Travel Mart diselenggarakan selama dua hari dan terbagi menjadi dua program utama.

"Kegiatan hari pertama dikemas dalam bentuk sistem B2B (business to business) dan B2C (business to customer)," ujarnya di Dome Malabar STP NHI, Jalan Setiabudhi No 186, Rabu (24/4/2019).

Busines to business adalah kegiatan mempertemukan para seller dan buyer secara langsung untuk bertukar informasi mengenai produk yang dimiliki.

Untuk hari kedua terdapat kegiatan business to customer di mana pengunjung akan mendapatkan informasi seputar produk perjalanan wisata yang mereka butuhkan.

"Amerika dikenal dengan teknologinya, Cina dikenal dengan industrinya, Indonesia tentu bisa menjadi pariwisata terhebat. Pariwisata itu harus bisa mengedepankan lahir batin alam dan lingkungan untuk mencipatkan kegembiraan, " ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat pembukaan pidatonya.

Pria yang lebih akrab disapa Kang Emil ini mengatakan untuk membuat potensi pengunjung meningkat perbanyak wisata di pusat kota.

Metode ini dinilai Emil berhasil diterapkan di Bandung, lihat saja Bandros yang setiap hari liburnya selalu ramai antrian wisatawan.

Kegiatan Travel Mart 219 ini mempertemukan kurang lebih 36 domestic sellers yang terdiri dari airlines, hotel, atraksi wisata, dan pelaku industri perjalanan dari 12 provinsi di Indonesia dan 8 International Corporate Buyers (Singapore, Malaysia, Thailand, Australia).

Pengunjung yang hadir juga menikmati beberapa sajian hiburan berupa tarian tradisional, pertunjukan musik Saung Angklung Udjo saat Opening Ceremony dan booth kuliner.

