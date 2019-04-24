Live Streaming The Fact Music Awards (TMA) 2019 Hari Ini 24 April Pukul 17.00 WIB, Ada BTS dan iKON
Link live streaming The Fact Music Awards (TMA) 2019 yang tayang pukul 17.00. Ada BTS, iKON, dan Red Velvet.
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Fact Music Awards atau TMA tayang hari ini, Rabu (24/4/2019) pukul 17.00 WIB. Link live streaming ada di akhir berita.
The Fact Music Awards (TMA) 2019 digelar di Incheon Namdong Gymnasium dan dihadiri oleh para artis K-Pop ternama.
The Fact Music Awards (TMA) kali ini dipandu oleh Seohyun SNSD dan Jun Hyun Moo.
The Fact Music Awards (TMA) merupakan ajang penghargaan musik K-Pop offline pertama oleh FANNSTAR, sejak 2015.
Sebelum gelaran The Fact Music Awards (TMA) 2019 dilakukan voting online terlebih dahulu.
Pada voting ini, para fans dapat memilih idol favorit mereka untuk memenangkan kategori yang ada di The Fact Music Awards (TMA).
Voting berlangsung pada 1 April hingga 19 April 2019, yakni selama sekitar 3 minggu.
Terdapat 4 kategori yang dapat dipilih langsung oleh para fans melalui voting tersebut.
Keempat kategori tersebut yaitu :
- U⁺Idol Live Popularity Award
- FAN N STAR Choice Award Artist
- FAN N STAR Choice Award Individual
- Rising Star Award