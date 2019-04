Lengkapi Liburanmu ke Jogja Bay Waterpark, Berpetualang Seru Ala Bajak Laut

TRIBUNJABAR.ID - Rasakan sensasi liburan yang menantang di Jogja Bay Waterpark. Ajak keluarga dan teman-temanmu berpetualang seru ala bajak laut di wahana petualangan air berkarakter, terbesar dan terlengkap di Indonesia.

Rasakan serunya berseluncur dari ketinggian masuk ke dalam blackhole Brando Boomeranggo, melawan ombak South Beach, menerjang badai Volcano Coaster, mengarungi arus Donte Wild River, menyantap kuliner, merchandise, event menarik, dan masih banyak lagi.

Semua ini bisa didapatkan hanya dengan menggunakan satu tiket terusan per orang dengan harga tiket Rp 60.000 (anak) dan Rp 90.000 (dewasa) di hari biasa dan Rp 70.000 (anak) dan Rp 100.000 (dewasa) hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Taman wisata air seluas 7,7 hektare ini dikelola oleh PT Taman Wisata Jogja dengan standar internasional dan berbagai keunggulan fasilitas yang ada.

Dilengkapi 19 wahana dengan 12 wahana atraksi yang dapat dicoba keseruannya serta merchandise store yang menyediakan berbagai kebutuhan, perlengkapan, dan suvenir. Nikmati juga aneka sajian makanan Indonesian, western, dan BBQ di restoran Jogja Bay Waterpark.

Selain itu terdapat spectacular show “Jose and The Guardians – Past in The Future” setiap hari Minggu pukul 14.00 di Harbour Theater.

Pertunjukan drama musikal menampilkan ikon karakter Jogja Bay yang dikemas dengan musik dan performance mendebarkan. Dengan berbagai penampilan ekstrim seperti fire dance, acrobatic, b-boy dan juga special effect yang tidak boleh dilewatkan.

Lengkapi petualangan di Jogja Bay Waterpark dengan mengunjungi Museum Air “Water for Life” Jogja Bay Waterpark. Wahana baru yang mengulas pengetahuan dan manfaat tentang air ini mengajak pengunjung untuk belajar dengan cara fun dan aplikatif.

Pengunjung akan diajak untuk menyaksikan film di theatre Museum Air, menyusuri hutan hujan tropis, mengenal anatomi tubuh, dan belajar langsung di Laboratorium Air.

Jogja Bay Waterpark terletak di Jalan Utara Stadion Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Buka dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan buka satu jam lebih awal pada saat weekend.