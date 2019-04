Gebby Vesta Sebutkan Deretan Aktor Selain Richard Kyle dan Jonatan Christie Soal Video Panas Viral

TRIBUNJABAR.ID - Di media sosial, viral video panas yang dicatutkan dengan sejumlah selebritas dan atlet ternama.

Mulai dari aktor Richard Kyle hingga pebulutangkis Jonatan Christie.

Kini, Gebby Vesta pun ikut berkoar menyebutkan sejumlah nama-nama aktor yang disebutnya ada dalam video panas yang beredar.

Hal ini diungkapkan Gebby Vesta melalui Instagram Stories-nya.

Ia menyebut, beredarnya nama-nama artis dan atlet itu bukan sekadar mirip wajahnya, ia justru menekankan memang mereka orangnya.

• Profil Singkat Artis-Atlet yang Disebut-sebut Terseret Skandal Video Panas, Ini Komentar Orang Dekat

"Mau di bilang mirip? No No No . . itu memang mereka, kenapa? Gue teliti mulai dari puser, leher, muka, bentuk badan, dan semunaya mirip," tulis Gebby Vesta.

Kemudian, ia pun menuliskan sejumlan nama-nama yang dikaitkan dengan beredarnya video panas itu.

"Suka deh, netizen yang kemaren bereantem karena beda capres akhirnya dipersatukan hanya karena

Gandhi, Okka, Richard, Arifin, Aron, Kriss, Gilbert, Andrew, Yama, Ashraf, Jojo, dan para aktor film terbaru Indonesia," tulis Gebby Vesta.

Postingan Gebby Vesta soal nama-nama aktor yang disebut terkait video panas. (Instagram/gebby.vesta)

Kemudian, ia pun mengunggah foto tangkapan layar pria dalam video panas yang sudah disensor..