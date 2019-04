Download MP3 dan Lirik Lagu Twice 'Fancy' yang Baru Dirilis, Sudah Ditonton 48 Juta Viewers

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Girl band garapan JYP Entertainment, Twice, merilis video musik lagu 'Fancy' di kanal youtube JYP Entertainment.

Musik video Twice 'Fancy' telah diunggah pada Senin, 22 April 2019. Hingga saat ini video tersebut sudah ditonton lebih dari 48 juta viewers.

Unggahan video musik tersebut menandakan Twice comeback dengan mini album mereka Fancy You.

Komposisi dan lirik lagu Fancy oleh Black Eyed Pilseung dan Jeon Goon, menggambarkan ekspresi berani seseorang yang mengaku kepada orang yag disukainya.

Lagu Twice berjudul 'Fancy' kini sudah tersedia di Spotify dan iTunes atau Apple Music.

Berikut lirik lagu Twice - Fancy :

Verse 1: Nayeon, Mina]

Jigeum haneul gureum saegeun

Tropical yeah

Jeo taeyang ppalganbit ne du bol gata

Oh tell me I'm the only one baby

I fancy you I fancy you fancy you

TWICE!

[Verse 2: Jeongyeon, Momo]

It’s dangerous

Ttakkeumhae neon jangmi gata

Gwaenchanha jogeumdo nan geopnaji anha

Deo sege kkok jaba

Take my hand

Jom wiheomhalgeoya

Deo wiheomhalgeoya baby

[Pre-Chorus: Sana, Tzuyu]

Dalkomhan chokollit aiseukeurimcheoreom

Nogabeorineun jigeum

Nae gibun So lovely

Kkamkkamhan uju sok gajang banjjagineun

Jeo byeol jeo byeol geu yeope keun ne byeol

[Chorus: Nayeon, Jihyo]

Geogi neo I fancy you

Amuna wonhaji anha

Hey I love you

Love ya

Geurae neo I fancy you

Kkumcheoreom haengbokhaedo dwae

Cause I need you

What