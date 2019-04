Pelaku Penyebar Hoaks Tentang Anggota Polisi Membuka Kotak Suara, Ditangkap Tim Cyber Polda Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Jabar berhasil menangkap seorang pelaku penyebar hoaks tentang Polisi yang disebut akan membuka paksa kotak suara di media sosial Facebook dan Instagram.

Dalam unggahannya pelaku menuliskan keterangan "Terjadi di Indihiang dan Cipedes Tasikmalaya Jabar Polisi Memaksa Ingin membuka kotak suara, dihadang oleh FPI, Babinsa, dan relawan 02".

Pelaku yang berinisial DMR (26) itu diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelaku menyebarkan video yang berdurasi satu menit di akun facebooknya.

"Di Facebook sempat ramai diperbincangkan tentang Polisi yang ingin membuka kotak suara di Tasikmalaya. Kami langsung menyelidiki, dan berhasil mendapat akun Facebook yang bernama "Ampera Cyber"," kata Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Selasa (23/4/2019).

Selain video, pelaku menyebarkan foto beserta keterangan yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif.

Wadirkrimsus Polda Jabar AKBP Hari Brata menambahkan bahwa pelaku yang merupakan alumni salah satu pesantren di Ciamis dan tinggal di kabupaten tesebut, ditangkap Polisi pada Sabtu, 20 April 2019 di kediamannya.

"Kami menangkap pelaku di kediamannya di Ciamis, setelah sebelumnya kami lakukan pengembangan," kata AKBP Hari Brata.

Karena perbuatannya, DMR diancam pasal 45a ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 14 ayat (1) UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Pelaku diancam hukuman selama 6 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar dan penjara maksimal 10 tahun.

