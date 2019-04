Julian Bocah 12 Tahun yang Ayahnya Meninggal, Jadi Pemulung dan Kuli Panggul untuk Nafkahi Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Situs donasi dan penggalangan dana Kitabisa.com ceritakan kisah bocah 12 tahun bernama Julian.

Julian disebut terpaksa berhenti sekolah semenjak sang ayah meninggal dunia.

Pasalnya di usia mudanya Julian harus menafkahi keluarga.

"TWITTER, PLEASE DO YOUR MAGIC!

Namanya Julian. Umurnya masih 12 tahun.

Julian mutusin buat berhenti sekolah buat bekerja menafkahi keluarga setelah ayahnya meninggal," tulis akun Twitter Kitabisa.com dikutip TribunJakarta.com, pada Selasa (23/4/2019).

Demi mengumpulkan rupiah, Julian harus menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus.

Akun Twitter Kitabisa.com menyebut Julian bekerja sebagai pemulung, tukang parkir, hingga kuli panggul di Sukabumi, Jawa Barat.

"Julian rela bekerja sebagai pemulung, tukang parkir sampai kuli panggul di pusat Kota Sukabumi buat menafkahi keluarganya," tulis akun Twitter Kitabisa.com.

Dari sederet pekerjaannya itu, Julian menghasilkan uang Rp30 ribu per hari.