Jelang Ramadhan, Harga Daging Ayam Sudah Naik, Pedagang dan Pembeli di Cimahi Tak Heran Lagi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kenaikan harga komoditas pangan sepeti daging ayam menjelang bulan Ramadhan tahun ini sudah mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di Pasar Atas Baru (PAB) Kota Cimahi.

Salah seorang pedagang daging ayam, Enung (42), mengatakan, untuk saat ini kenaikan harga daging ayam tersebut sudah mencapai Rp 3 ribu per kilogram sejak sepekan yang lalu.

"Iya benar saat ini harga daging ayam sudah mulai naik. Biasa menjelang bulan Ramadhan memang suka seperti ini (harga naik)," ujarnya saat ditemui di Pasar Atas Baru (PAB) Kota Cimahi, Selasa (23/4/2019).

Harga daging ayam tersebut, lanjut Enung, asalnya Rp 33 ribu per kilogram, namun sepekan yang lalu harganya sudah mengalami kenaikan menjadi Rp 36 ribu per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga daging ayam menjelang ramadhan tersebut memang sudah lumrah karena permintaaannya sudah mulai tinggi, sedangkan pasokan dari bandar belum mengalami peningkatan.

"Memang lumrah kalau harga daging ayam naik menjelang Ramadhan. Tapi harga segitu diprediksi akan bertahan sampai mendekati bulan suci. Tidak terlalu mahal lah, masih standar," katanya.

Sementara untuk harga komoditas pangan lainnya, seperti daging sapi masih bertahan pada harga Rp 110 ribu per kilogram, beras medium Rp 9.800 per kilo kilogram, beras premium Rp 11.900 per kilogram.

"Kalau yang harga-harga yang lainnya masih tetap, belum ada kenaikan, tapi kalau sudah mendekati bulan pausa biasanya pasti akan naik, tapi tidak akan terlalu tinggi," kata Enung.

Imas Marwati (45), seorang konsumen yang membuka warung di daerah Cibabat, mengaku tidak heran dengan adanya kenaikan harga daging ayam menjelang bulan Ramadhan tersebut.

"Sudah biasa, tapi kalau pun naik saya mah tetap akan membeli karena kalau di warung saya daging ayam masih banyak yang membutuhkan," katanya.

