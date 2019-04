Ade Kharisma Raih Medali Emas Setelah Kalahkan Teman Satu Tim di Final Kejurda Tenis Meja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ade Kharisma berhasil meraih medali emas pada Kejuaraan Daerah tenis meja Piala Gubernur Jawa Barat setelah menumbangkan Alda Rahayu Candra yang merupakan teman satu timnya, NHI Kota Bandung, di GOR Tenis Meja, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu (21/4/2019)

Meski kedua finalis tersebut sama-sama dari klub NHI tapi mereka tetap meunjukkan kemampuan terbaiknya dan bertanding secara sportif. Dalam laga tersebut menerapkan sistem best of seven.

Kejar kejaran angka pun terjadi Alda berhasil menang di set pertama 10-12, tapi di set kedua Ade berhasil menyamakan kedudukan dengan skor skor 11-9 hingga kedudukan menjadi 1-1.

Di set ketiga Alda kembali unggil 7-11 begitu juga set keempat berhasil dimenangkan aldan 6-11, hingga keadaan menjadi 1-3.

Namun, Ade dengan ketenangannya dan pengalamannya ia mampu membalikkan keadaan.

Di set kelima Ade berhasil menekuk Alda dengan skor 11-4, di set keenam 11-9, dan di set terakhir Ade kembali mengalahkan juniornya 11-5 dan akhirnya skor 4-3.

Ade mengaku, menghadapi teman satu timnya di laga final tetap bermain lepas.

“Memang sudah biasa bertemu dengan Alda, namun tidak sering juga sebab, tidak berlatih bareng karena Alda berlatih di Bogor,” ujar Ade, setelah bertanding.

Peserta kejuaraan daerah ( Kejurda) tenis meja Jawa Barat yang memperebutkan Piala Gubernur berlaga di GOR Tenis Meja, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (18/4/2019). (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

Sedikitnya, Ade mengakui, telah mengetahui gaya bermain Alda karena sempat training camp baring di pelatda Jabar.

“Kesulitannya mungkin, karena Alda persiapannya lebih banyak daripada saya, sebab intensitas latihan saya jarang,” ujar Mojang berkerudung ini.

Menurut Ade, kunci keberhasilannya mendapatkan medali emas, yakni bermain apik berusaha mengurangi kesalahan.

“Main saja dulu sebisa mungkin kalau diserang jangan sampai boal mati,” ucapnya sambil tersenyum.

