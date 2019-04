IKA Unpad Selenggarakan Charity Golf Tournament 2019 Berhadiah Lucky Draw Satu Unit Mobil

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) menyelenggarakan Charity Golf Tournament 2019 yang memperebutkan Piala RektorUniversitas Padjadjaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan charity IKA Unpad terhadap korban tsunami Banten dan Lampung.

Dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, IKA Unpad Charity Golf Tournament 2019 ini akan dilaksanakan di Damai Indah Golf Club, BSD, Tangerang , Minggu (21/4/2019). Acara akan dibuka dengan pemukulan bola asap oleh Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, dilanjutkan dengan kegiatan turnamen golf pada pukul 06.45 WIB hingga pukul 12.15 WIB.

Setelah kegiatan turnamen, pada pukul 13.30 WIB akan ada penyampaian laporan kegiatan oleh Ketua Penyelenggara Charity Golf Tournament, Ari Wibowo, sambutan Ketua IKA Unpad yakni Hikmat Kurnia, dilanjutkan sambutan Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad. Menteri Pariwisata Arief Yahya yang rencananya menghadiri kegiatan ini juga akan memberi sambutan sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Pariwisata dalam kegiatan ini.

Sesi selanjutnya merupakan inti dari kegiatan ini, yakni kegiatan charity dari IKA Unpad kepada beberapa pihak. Pertama charity dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa Unpad. Charity yang kedua yakni dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) IKA Unpad. Charity ketiga yakni dalam bentuk sumbangan untuk korban tsunami Banten dan Lampung.

Acara akan ditutup dengan hiburan musik oleh Baby Shu, dua sesi undian lucky draw dan pengumuman para pemenang turnamen golf. Setiap sesi undian lucky draw akan terdapat tujuh hadiah untuk setiap pemenang, dengan hadiah berupa satu unit mobil, satu unit TV LED 43 Inch dan 42 Inch, gadget, peralatan elektronik serta peralatan golf.

Ari Wibowo , mengatakan Charity Golf Tournament 2019 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus IKA Unpad setiap tahunnya dengan harapan untuk mempererat tali silaturahmi antara alumni Unpad. Khususnya dalam kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial pengurus IKA Unpad terhadap masyarakat.

Untuk pemenang dalam turnamen golf ini akan diambil beberapa pemenang dari berbagai kategori, yakni Best Gross Overall (BGO), Best NetT Overall (BNO), Best Net 1 (Flight A,B,C), Best Nett II (Flight A,B,C) dan Best Nett III (Flight A,B, C). Terdapat juga pemenang untuk kategori keterampilan, yakni Longest Drive, Nearest to The Line dan Nearest to the pin.

Tujuan penyelenggaraan Charity Golf Tournament 2019 ini selain sebagai wujud kepedulian pengurus IKA Unpad kepada almamater Unpad, serta kepedulian kepada korban tsunami Banten dan Lampung, juga untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan antara sesama alumni Unpad dan komunitas bisnis Indonesia dan memperkuat jejaring melalui kegiatan olahraga golf. (*)