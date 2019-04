Daftar Film Hollywood dan Sinopsisnya yang Tayang di Bulan April, Avengers : Endgame Tayang 24 April

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bulan April ini, sejumlah film Hollywood akan meramaikan bioskop Indonesia.

Termasuk film Avengers: Endgame yang dinantikan para penggemarnya, akan tayang pada 24 April ini.

Film Avangers: Endgame lanjutan perjuangan para Avangers untuk melakukan perlawanan ke Titan Mad.

Selain Avengers, adapun film-film Hollywood lain yang juga akan meramaikan bioskop tanah air.

Berikut daftarnya yang sudah Tribunjabar.id rangkum dari berbagai sumber :

1. After

Film After bercerita tentang perempuan bernama Tessa Young (Josephine Langford) yang jatuh cinta dengan laki-laki bernama Hardin Scott (Hero Fiennes).

Tessa yang baru masuk kuliah, hidupnya berubah setelah bertemu dengan Hardin Scott, laki-laki misterius dan punya rahasia kelam.

Film After sudah di putar di bioskop tanah air sejak 11 April silam dengan total durasi 1 jam 46 menit.

2. Pet Sematary

Film Pet Sematary merupakan film horor yang bercerita tentang Louis creed dan istrinya, Rachel, baru pindah dari Boston ke sebuah pedesaan bernama Maine bersama dua anak mereka yang masih kecil.

Di dekat rumah barunya itu, ada sebuah pemakaman misterius yang tersembunyi di dalam hutan. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka, dimulai dari kucing milik mereka yang mati tertabrak sebuah truk.

Film ini juga sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 4 April lalu

3. Hellboy

Film Hellboy terbaru sudah tayang di bioskop sejak premier pada 10 April silam.

Film produksi Lionsgate ini memiliki alur cerita yang semakin menarik dengan durasi total lebih dari 2 jam.

4. Shaazam!

Film Shaazam! bercerita tentang Billy Batson (Asher Angel), seorang anak yang menjalani hidup dengan orangtua asuh baru dan sekolah.

Ia melawan beberapa tindakan bully di sekolah, lalu dipilih oleh seorang penyihir bernama Shazam.

Jika Billy menyebun nama Shazam, ia akan berubah menjadi superhero dewasa (Zachary Levi).

Melalui kekuatannya tersebut, Billy mencoba banyak hal untuk mengetahui tentang kekuatan super yang dimilikinya.

Satu di antara kekuatan super yang dia miliki adalah antipeluru.

"Shazam!" dikemas menjadi film superhero yang ringan dan kocak.

Film ini sudah premier di bioskop sejak awal April lalu.

5. The Curse of La Llorona (The Curse of Weeping Woman)

Film ini merupakan film horor yang bercerita tentang seorang ibu yang diduga punya kecenderungan untuk menyakiti anak-anaknya.

Namun, justru malah dia dan anak-anaknya terlibat dalam keadaan supernatural di mana ada sosok hantu yang mengincar anak-anak.

Untuk terbebas dari teror hantu, sang ibu harus melakukan ritual keagamaan dan menghubungi pastor agar dibebaskan dari hantu yang meneror mereka.

Film ini sudah tayang hari ini, Kamis, 18 April 2019.