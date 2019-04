Evelyn, Dapatkan Fast Track Audition The Voice Indonesia, Langsung Masuk Tahap Dua Audisi

Evelyn Nafisa Putri Harja (16) pelajar SMA 25 Bandung, saat audisi The Voice Indonesia, di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang kota Bandung, Sabtu (13/4/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Evelyn Nafisa Putri Harja (16) pelajar SMAN 25 Bandung ini mengikuti audisi The Voice Indonesia, di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (13/4/2019).

Tidak seperti peserta lainnya yang harus mengantre, Evelyn bisa langsung mengikuti di tahap kedua audisi.

Hal itu bisa ia dapatkan karena berdasarkan survei yang dilakukan panitia sebelumnnya, berdasarkan kemampuan Evelyn sudah layak masuk pada tahap tersebut.

Saat audisi, Evelyn menyanyikan lagu Alicia Keys berjudul If I Ain't Got You.

Tanpa ragu, Evelyn tampak menikmati menyanyikan lagu tersebut dengan merdunya.

Rupanya Evelyn dipilih panitia berdasarkan survei kegiatannya di sekolah yang aktif mengembangkan bakat bernyanyi di organisasi Paduan Suara sekolahnya.

"Ada survei dari panitia audisi ke sekolah, dan beberapa orang ditunjuk langsung masuk tahap dua," ujar Evelyn (16) kepada Tribun Jabar, saat ditemui di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang Lengkong kota Bandung, Sabtu (13/4/2019).

Evelyn, aktif di sekolahnya mengikuti ekstrakulikuler paduan suara, vokal grup, dan musik modern.

Menyanyi memang menjadi hobi Evelyn sejak kecil, ia bercita-cita ingin menjadi penyanyi tanah air.