Marfuah Panji Astuti, Menulis Sejarah Peradaban Islam dengan Gaya Traveling

Marfuah Panji Astuti penulis buku Journey to Samarkand

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Minat masyarakat Indonesia untuk mengunjungi situs-situs sejarah peradaban Islam terutama dalam program Halal Tour semakin meningkat.

Perjalanan yang menyenangkan dan memiliki nilai sejarah selalu memberikan kesan tersendiri bagi para traveller.

Banyak traveller yang membagikan kisah perjalanan mereka lewat tayangan vlog, insta story, dan buku.

Seperti halnya yang dilakukan Marfuah Panji Astuti, seorang jurnalis Kompas yang memilih melakukan perjalanan ke negara yang justru jarang menjadi tujuan destinasi wisata.

Jika banyak orang yang datang ke Eropa untuk melihat keindahan Paris, Roma, atau Spanyol, berbeda halnya dengan wanita yang lebih akrab disapa Uttiek.

Ia memilih datang ke Uzbekiztan dan mengunjungi Samarkand, Andalusia, dan Ottoman untuk lebih mengenal sejarah Islam.

Telah menjadi jurnalis selama 22 tahun, Uttiek tertarik untuk menulis buku sejarah dan peradaban Islam dan menuangkannya lewat lima buku yang telah rilis.

"Saya bukan anak milenial yang senang ada di hadapan kamera dan ngevlog untuk menceritakan soal perjalanan saya. Saya menulisnya lewat buku karena saya hobi menulis," ujar Uttiek saat meet and greet di Aula Khalifah, Jalan Brigjend Katamso No 11, Kota Bandung, Sabtu (13/4/2019).

Uttiek menulis tiga buku seri jelajah Tiga Dualah : Journey to Andalusia, Journey to Greatest Ottoman, dan terbaru adalah Journey to Samarkand.