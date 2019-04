BREAKING NEWS: WhatsApp, Instagram, dan Facebook Down Bersamaan, Netizen Heboh dan Mengeluh

Facebook, Instagram, WhatsApp down bersamaan.

NETIZEN di dunia maya mengelukan Instagram down, Facebook down, dan WhatsApp down, Minggu (14/4/2019) sore.

Tiga aplikasi media sosial tersebut down secara serempak.

Di Twitter mulai ramai menuliskan tagar #InstagramDown #WhatsAppDown dan #FacebookDown.

Baik Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak bisa memuat ulang laman.

Instagram sendiri tidak mampuy merefresh halaman baru, maupun Instagram Story.

Sementara itu, Facebook juga tidak bisa memuat laman.

Sedangkan pengguna WhatsApp kesulitan untuk mengirim gambar berupa foto.

Tak hanya itu, pengiriman pesan juga terpantau TribunStyle.com agak lemot dan hanya centang satu.

Berikut kumpulan cuitan warganet di Twitter yang mengeluhkan WhatsApp, Instagram, dan Facebook down secara serentak Minggu (14/4/2019) sore.

Tak hanya di Indonesia, keluhan Instagram, Facebook, dan WhatsApp down ini juga dikeluhkan oleh seluruh warga dunia.

Sebelumnya, Facebook, WhatsApp, dan Instagram juga sempat down pada 14 Maret 2019 lalu.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak terkait Facebook, Instagram, dan WhatsApp down.

