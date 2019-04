Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Liverpool vs Chelsea dan Manchester United vs West Ham Live di RCTI

Pada akhir pekan ini, jadwal Liga Inggris menyajikan big match Liverpool vs Chelsea yang disiarkan langsung di RCTI.

TRIBUNJABAR.ID- Pada akhir pekan ini, jadwal Liga Inggris menyajikan big match Liverpool vs Chelsea yang disiarkan langsung di RCTI.

Selain laga akbar Liverpool vs Chelsea, jadwal Liga Inggris menyuguhkan pertandingan antara Manchester United vs West Ham yang juga live di RCTI.

Duel Liverpool vs Chelsea sangat penting bagi kedua tim. Tuan rumah sedang berada dalam jalur perebutan gelar Liga Inggris sedangkan The Blues berusaha finis di zona Liga Champions.

Laga Liverpool Vs Chelsea akan berlangsung dari Anfield Stadium sedangkan Manchester United Vs West Ham ini akan berlangsung dari Old Trafford Stadium.

Liverpool yang sedang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris berusaha untuk tidak terpeleset di sisa lima laga terakhir.

Di pekan ke 34 Liga Inggris, Chelsea bisa saja jadi sandungan bagi pasukan Juergen Klopp.

Sejauh ini, Liverpool hanya tinggal bersaing dengan Manchester City untuk menjadi kampiun Liga Inggris musim ini.

Kedua klub tersebut masih harus bersaing hingga akhir musim karena selisih poin yang sangat tipis.

Liverpool kini tengah berada di puncak klasemen dengan 82 poin sedangkan Manchester City berada di peringkat ke-2 dengan 80.

Kendati berada di peringkat ke dua namun Manchester City masih menunda satu laga lagi.