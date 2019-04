Hasil Lengkap Liga Champions Leg 1 Perempat Final: Liverpool Paling Nyaman, MU Rawan

TRIBUNJABAR.ID, MANCHESTER - Liga Champions telah berlangsung pada pekan ini dengan menghadirkan sejumlah pertandingan dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions.

DIgelar Rabu-Kamis (10-11/4/2019), leg pertama Liga Champions menghasilkan pertandingan sengit antara Tottenham vs Manchester City, Liverpool vs Porto, Manchester United vs Barcelona, dan Ajax vs Juventus.

Sejumlah rekor juga tercipta dalam leg pertama Liga Champions.

Berikut rangkuman hasil Liga Champions pada Rabu dan Kamis dini hari:

Leg pertama perempat final Liga Champions, di awali dengan pertemuan dua klub Liga Inggris yakni Tottenham vs Manchester City.

Laga yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium itu berakhir dengan kemenangan sang tuan rumah dengan skor 1-0.

Gol diciptakan oleh Song Heung-min pada menit 78.

Lalu di hari yang sama pada Rabu dinihari, leg pertama perempat final Liga Champions mempertemukan Liverpool vs Porto.

Liverpool menang 2-0 atas Porto bermain di markas Anfield.

Dua gol Liverpool tercipta melalui Keita dan Firmino.

Di hari berikutnya atau Kamis dinihari tadi, berlangsung laga big match antara Barcelona vs Manchester United.

Setan Merah yang bermain di markas Old Trafford harus mengakui kekokohan Barcelona dengan skor 0-1.

Gol tercipta karena Luke Shaw yang melakukan gol bunuh diri.

Laga terakhir lainnya adalah partai wakil Belanda, Ajax Amsterdam dan wakil Italia, Juventus.

Pertemuan keduanya berkahir imbang 1-1 di markas Ajax, Amsterdam Arena.

Masing-masing gol ciciptakan oleh Mega Bintang Juventusm Cristiano Ronaldo di menit 45 dan Neres untuk Ajax di menit 46.

Selanjutnya, leg kedua perempat final Liga Champions akan digelar pekan depan pada Rabu-Kamis (17-18/4/2019) dini hari.

Berikut jadwal leg kedua perempat final Liga Champions.

Rabu (17/4/2019)

Juventus vs Ajax, 02.00 WIB

Barcelona vs Manchester United, 02.00 WIB

Kamis (18/4/2019)

Manchester CIty vs Tottenham, 02.00 WIB