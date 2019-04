BREAKING NEWS: MUS MULYADI, Penyanyi Keroncong Legendaris Meninggal Dunia, Ini Kata-kata Terakhirnya

Warta Kota via Tribunnews

PENYANYI keroncong legendaris tanah air, Mus Mulyadi meninggal dunia, Kamis (11/4/2019).

Ia tutup usia pada pukul 09.08 WIB.

Mus Mulyadi diketahui tengah dirawat di rumah sakit di Pondok Indah.

Setelah sarapan, Mul Mulyadi pun menghembuskan nafas terakhirnya.

Sebelum meninggal, ia sempat mengucapkan kata-kata yang ternyata menjadi kalimat terakhirnya.

Ia menyebut makanan yang dikonsumsinya saat sarapan enak.

Selain itu, musisi kondang itu mengaku, merasakan kondisi tubuhnya yang membaik.

“Bilangnya sudah enakan padahal tadinya. Gulanya juga sudah turun, habis makan beliau bilang makanannya enak, he he he. Sudah habis itu hilang, ke rumahnya, ke rumah Bapa di Surga,” kata Erick Haryadi, putra Mul Mulyadi, dikutip dari Tribunnews.

Kini, jenazah Mus Mulyadi dibawa ke Rumah Duka Dharmais.

Jenazahnya akan dimakamkan setelah anaknya yang ada di Australia tiba di Indonesia.

“Karena ini sedang menunggu kakak saya, kakak saya di Australia, menunggu kakak saya pulang. Mungkin dua hari ya (di rumah duka),” ujar Erick.

