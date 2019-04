Ini Lho Pentingnya Memperhatikan Kesehatan dan Kebahagiaan Anak Melaui Pola Asuh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak menghasilkan karakter anak di masa depan.

Oleh karena itu banyak orang tua yang melakukan berbagai cara untuk membuat anak-anaknya tumbuh bahagia.

Untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak Indonesia, Nestle Lactogrow menggelar workshop 'Grow Happy Parenting'.

Dalam workshop tersebut para pakar parenting membagikan ilmunya untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mengembangkan kematangan emosi anak.

Mulai dari pendekatan psikologis hingga cara menjaga kesehatan saluran cerna, agar orang tua dapat mendukung anak tumbuh bahagia.

Brand Executive Nestlé Lactogrow, Pramudita Sarastri, mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam workshop tersebut adalah 'Happy from the Inside Out'.

" Tema ini dipilih karena kami percaya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, orang tua perlu memenuhi kebutuhan gizi dan membantu mengembangkan kematangan emosi anak.” ujar Pramudita di Bilbao Brasserie, Jalan Cimanuk No 12, Selasa (9/4/2019).

• Partai Golkar Enggan Dikaitkan dengan 400 Ribu Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik Pangarso

• Anak Beli Item di Game Mobile Legends, Orang Tua Dapat Tagihan Rp 11 Juta, Akhirnya Tagihan Dicicil

Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan pencernaannya dalam kondisi sehat.

Dokter Spesialis Anak, Dr. dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K), mengatakan bahwa kesehatan saluran cerna mendukung tumbuh kembang anak agar optimal.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan makanan yang dikonsumsi bergizi seimbang dan mengandung probiotik agar membantu nutrisi dapat terserap dengan lebih baik.

"Di antara sekian banyak probiotik, Lactobacillus reuteri menjadi salah satu jenis yang telah teruji secara klinis aman dan bermanfaat bagi tubuh. Pemberian probiotik dapat dilakukan melalui susu atau makanan yang difermentasi seperti tempe dan yoghurt,” ujarnya

Tak hanya memastikan asupan nutrisi, orang tua juga harus memperhatikan kematangan emosi anak.

Psikolog Elizabeth Santosa, mengatakan bahwa kematangan emosi dan kebahagiaan anak dapat dibantu dengan mempraktekkan perilaku positif, misalnya dengan mengajarkan kebiasaan bersyukur.

" Anak yang pintar bersyukur akan tumbuh menjadi sosok yang optimis, berempati tinggi, dan lebih bahagia. Orang tua juga sebaiknya rutin menghabiskan waktu dengan anak, misalnya berolahraga bersama, karena membiasakan gaya hidup aktif dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik," ujarnya.

• Video Boomerang Pelaku Pengeroyokan Siswi SMP Saat di Mapolsek Viral, Polisi Beri Penjelasan Ini

• Abdul Aziz Merasa Beruntung Gabung Persib, Dapat Motivasi dari 3 Pemain Ini

• Para Artis dan Orang Penting Bela Kasus Audrey: Mahfud MD hingga Hotman Paris dan Atta Halilintar