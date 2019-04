Youth Town Hall - XL Future Leaders 2019, Dorong Mahasiswa Jateng Siap Masuki Revolusi Industri 4.0

(ki-ka): Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono (kiri) dan Chief of Product Habibi Garden, Toni Prabowo (kanan) pada Youth Town Hall, Semarang (8/4). Para narasumber berbicara mengenai revolusi industri 4.0 serta mengenalkan apa itu Internet of Thing (IoT) kepada seluruh peserta, juga contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dipaparkan informasi mengenai laboratorium IoT milik XL Axiata yang bernama “XCamp”, laboratorium IoT pertama di Indonesia, dan program-program untuk memfasilitasi anak-anak muda dalam mengembangkan IoT.

Perkembangan ekonomi digital mengalami kenaikan yang signifikan. Pemerintah meyakini kontribusi ekonomi digital pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) akan terus meningkat.

Awal Desember 2018 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kontribusi ekonomi digital pada PDB cukup signifikan, yaitu sekitar 8,5 persen.

Saat ini, keseharian sebagian masyarakat Indonesia hingga pelosok daerah tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan sarana digital, seiring dengan semakin meluasnya digitalisasi di berbagai industri dan aktivitas perekonomian.

Guna lebih mengenalkan dinamika ekonomi digital di Indonesia serta korelasi dengan peluang karir di masa depan bagi anak-anak muda Indonesia, PT XL Axiata TBK (XL Axiata) melalui program XL Future Leaders menggelar acara “Youth Town Hall 2019” di Universitas Diponegoro Semarang, Senin (8/4/2019).

Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengatakan, “Sesuai program XL Future Leaders, kami perlu mengenalkan lebih jauh mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja dan mengembangkan potensi dirinya.

Melalui acara ini kami sekaligus mendorong mahasiswa di Jawa Tengah untuk tidak ragu berkarya dan memajukan industri digital nasional. Dengan demikian, mereka pun akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi digital nasional yang menjadi tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan.”

Youth Town Hall ini antara lain bertujuan menyiapkan anak-anak muda Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi mereka sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul di era Revolusi Industri 4.0.

Dengan demikian, mahasiswa akan bisa menyiapkan dirinya menghadapi tantangan yang ada di era digital, baik untuk berkarir sebagai tenaga profesional maupun mengambil langkah sebagai pelaku bisnis.

Dalam acara yang dirancang interaktif ini, mahasiswa bisa bertanya dan berdiskusi dengan para pembicara yang telah memiliki pengalaman cukup banyak di industri berbasis teknologi digital.

Tampil sebagai pembicara utama di acara bertema “IoT as Now Solution to Make Life Easier” ini Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono, yang berbicara mengenai revolusi industri 4.0 serta mengenalkan apa itu Internet of Thing (IoT), juga contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari.

