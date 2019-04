Lama Ditunggu Penggemar K-Pop, Super Junior D&E Segera Luncurkan Album dan Video Musik

Sub unit boyband K-Pop Super Junior, yaitu Super Junior D&E, merilis video teaser-nya.

Selain itu, Super Junior D&E juga mengumumkan jadwal comeback album mereka.

Ini adalah album ketiga grup yang beranggotakan Donghae dan Enhyuk.

Video teaser tersebut diunggah di kanal Youtube SMTOWN pada Minggu (7/4/2019).

Super Junior D&E juga mengumumkan comeback mini album "DANGER" pada 14 April 2019.

Video teaser tersebut diunggah dengan kepsyen "SUPER JUNIOR-D&E's the 3rd mini album 'DANGER' will be released on April 14th, 6PM (KST). SUPER JUNIOR-D&E Official".

Video teaser yang berjudul 'DANGER' tersebut sudah ditonton lebih dari 150.000 ribu orang, dan sudah disukai lebih dari 39 ribu orang.

Di akhir video teaser tersebut juga tertulis tanggal rilis, yakni 14 April 2019.

Berbeda dengan sebelumnya, video teaser tersebut bertemakan hitam putih nan misterius.

Sebelumnya, pihak agensi sudah merilis foto album Super Junior D&E, serta jadwal teaser yang akan rilis.