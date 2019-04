STIKep PPNI Jawa Barat Gelar Puncak Diesnatalis Ke-10, Terus Dorong Inovasi & Kreativitas Mahasiswa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat menggelar Puncak Diesnatalis Ke-10 di Kampus 2 STIKep PPNI Jawa Barat Jalan Muhammad No 34, Kota Bandung, Sabtu (6/4/2019).

STIKep PPNI Jawa Barat merupakan institusi pendidikan tinggi keperawatan yang berada di bawah naungan Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 11 Februari 2009.

Diwa Agus Sudrajat, Ketua STIKep PPNI Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan bahwa sebelum menjadi Sekolah Tinggi, sekolah ini semula bernama Akademi Keperawatan ( Akper) PPNI Jawa Barat yang berdiri tahun 1984.

Cikal bakal berdirinya STIKep PPNI sendiri bermula dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang berdiri tahun 1983.

"Menginjak usia yang 10 tahun ini, STIKep PPNI Jawa Barat telah banyak menorehkan prestasi baik dari bidang akademik maupun non akademik," ujar Diwa seperti dalam rilis yang diterima Tribun, Sabtu (6/4/2019).

Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STIKep PPNI Jawa Barat, Masdum Ibrahim SKep Ners MKep, menambahkan bahwa Rangkaian Diesnatalis X STIKep PPNI Jawa Barat telah dilaksanakan sejak Februari 2019 dengan kegiatan Ilmiah, Minat Bakat dan Olahraga, dan Bhakti Sosial.

Kegiatan ilmiah seperti lomba debat antar-mahasiswa hingga seminar bahaya laten kecanduan internet.

Kegiatan minat bakat meliputi lomba paduan suara. Sedangkan olahraga meliputi bola voli, badminton dan futsal.

Kegiatan tambahan lainnya adalah bakti sosial kepada warga yang membutuhkan dengan membagikan bingkisan sembako dan pemeriksaan kesehatan.

"Kami mendukung seluruh kreativitas dan inovasi mahasiswa STIKep PPNI Jawa Barat. Dari tahun ke tahun selalu menunjukkan perubahan yang lebih baik. Kami menyadari mahasiswa keperawatan dituntut untuk lebih semangat dalam belajar baik teori maupun praktik. Oleh karena itu, kegiatan tahunan ini harus terus dilaksanakan selain sebagai program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa juga sebagai wahana untuk hiburan dan refreshing bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat menjadi seperti tage line STIKep PPNI Jawa Barat yang Cerdas, Tangguh dan Profesional," ujar Masdum.

Sementara menurut Dessy Ketua Panitia, hari ini merupakan puncak Diesnatalis X dengan mengusung tema Clasix.

Diharapkan semua mahasiswa baik D3, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners dapat merasakan kebahagiaan bersama bersama suguhan menarik seperti penampilan UKM Paduan Suara, UKM Akustik, UKM Wening Galih dan UKM Lembaga Dakwah Kampus, Unit Protokoler Mahasiwa hingga bintang tamu yang dihadirkan band-band terbaik seperti Hallo Beans, All Think High, Danger Ranger, The Silver dan REVARA featuring Azka Vocalist Rocket Rockers.(*)

