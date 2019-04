Kata Luhut, Kondisi Ekonomi Indonesia Prima, "Kalau Kritik yang Konstruktif, Jangan Kampungan''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi prima. Hal ini dinilai harus menjadi rujukan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya pada Pilpres 2019.

Dalam kegiatan Diskusi Nasional HICONNECT-INSIGHTS yang digelar Ikatan Alumni Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unpar di Gedung Merdeka Bandung, Jumat (5/4/2019), tersebut, Luhut meminta masyarakat langsung bertanya kepada para pakar ekonomi atau pihak perbankan untuk memastikan kebenaran pernyataanya mengenai ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh baik dan diprediksi akan lebih baik lagi di masa depan.

"Semua membuat prediksi, ekonomi Indonesia bagus. Jadi kalau ada orang kita yang cerita hutang kita berlebihan segala macem itu sangat tidak benar," kata Luhut seusai memberikan pidatonya tersebut.

Luhut pun menyatakan bahwa infrastruktur yang gencar dibangun pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berdampak besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tanpa pembangunan infrastruktur, katanya, ekonomi Indonesia akan goyah.

Luhut mengatakan pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Jokowi ini menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk sampai 55 juta orang. Paling banyak dirasakan di Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia.

"Morowali contohnya, itu dia kan bisa punya income per kapita pada tahun 2022, antara 30 ribu dolar AS sampai 35 ribu dolar AS. Lebih tinggi dari rata-rata nasional karena apa dia sekarang lapangan kerja di sana sangat bagus," katanya.

Masyarakat calon pemilih, katanya, memegang peranan penting dalam menentukan nasib bangsa ke depan, melalui suara yang diberikannya pada Pilpres 2019.

"Tergantung, kalau kalian hatinya tidak bagus, berpikir busuk saja seperti yang banyak sekarang ditularkan oleh intelektual kita, itu tidak akan bisa tercapai," katanya.

Boleh saja berbagai pihak melontarkan kritik kepada pemerintah, katanya, asalkan kritik yang membangun. Jangan sampai, hanya berupa kritik yang menjatuhkan.

"Jadi kalau mau Indonesia ini bagus, kita harus kompak, bahwa kita boleh kritik, yaitu yang konstruktif untuk membangun, jangan kritik-kritik kampungan," ujarnya.

Dalam bidang pertahanan pun, katanya, TNI telah melakukan percanggihan di berbagai bidang. Sebanyak mungkin TNI menggunakan produk dalam negeri yang canggih dan menggunakan teknologi terkini untuk mengamankan negara.