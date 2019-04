DOWNLOAD dan Lirik Kill This Love BLACKPINK, Baru Dirilis Sudah Ditonton 27 Juta Orang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - BLACKPINK resmi merilis lagu barunya yang berjudul Kill This Love, Jumat (5/4/2018) dini hari.

Video klip yang baru saja diunggah oleh YG Entertainment di ofisial Youtube BLACKPINK belum satu hari sudah berhasil mencapai 25 Juta lebih penonton.

Lagu Kill This Love BLACKPINK ini menjadi lagu dalam mini album yang juga berjudul Kill This Love.

Tak hanya lagu Kill This Love saja, mini album tersebut terdapat 4 lagu bari dan 1 lagu remix.

Lagu tersebut yaitu Kill This Love, Dont Know What To Do, Kick It, Hope Not, serta Ddu-Du Ddu-Du Remix.

Sebelum merilis video klip Kill This Love, BLACKPINK telah merilis video teaser pada Kamis (4/4/2019) dan sudah capai 15 juta penonton.

Tak hanya berhasil ditonton 27 juta lebih, video klip Kill This Love ini sudah mencapai urutan ke 1 di tangga lagu iTunes Song Chart Amerika.

Pada video klip Kill This Love ini, BLACKPINK memiliki konsep yang berbeda dari sebelumnya, yakni mengusung tema film Tomb Rider.

Pada video klip Kill This Love style para member BLACKPINK memakai kostum yang berganti-ganti, sehingga menjadi sorotan dan pujian para BLINK, penggemar BLACKPINK.

Berikut video klip BLACKPINK Kill This Love :