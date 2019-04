VIDEO-Demo Make Up Asian Look Di Johnny Andrean School & Training Bandung

KECANTIKAN. Sebagai salah satu salon terbesar di Indonesia, Johnny Andrean membuka cabang kedua Johnny Andrean School & Training (JAST) di Sawunggaling Bandung.

JAST menyediakan berbagai perawatan kursus kecantikan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik untuk menjadi pelaku bisnis kecantikan.

Menariknya JAST juga memberikan diskon hingga 50% untuk pendaftaran kursus kecantikan rambut , make up, creambath, reflexy, manicure, pedicure, nail art, dan back theraphy massage.

Lokasi JAST Sawunggaling ini letaknya begitu strategis, yaitu ada di lantai dua tepatnya menyatu Jco Donuts & coffee, BreadTalk, dan Roppan.

Mengusung konsep one stop service, pengunjung yang hadir untuk ikut kelas atau treatement di salon Johnny Andrean bisa menikmati berbagai pilihan makanan yang ada.

Di pembukaan JAST hari ini, Kamis (4/4/2019), Principal School and Training Erlina menghadirkan demo make up Asian Look.

Berikut langkah Asian look di video berikut ini. (*)

Penulis: Putri Puspita

Video Production: Dicky Fadiar Djuhud