Shalat Tarawih 11 Rakaat atau 23 Rakaat? Ini Penjelasan Salat Tarawih Lengkap Niat dan Tata Caranya

Memasuki bulan Ramadhan 1440 H, ada amalan ibadah yang setiap malam dikerjakan oleh umat Islam, salat tarawih.

Nah, kalau sudah membasah shalat tarawih, biasanya akan muncul pertanyaan, "shalat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat?"

Tidak perlu diperdebatkan karen semuanya ada dalilnya.

Untuk memperjelas hukumnya, berikut penjelasan yang dikutip Tribunjabar.id dari berbagai sumber, lengkap dengan tata cara shalat tarawih.

Dikutip Tribunjabar.id dari muslim.or.id, yang sesuai dengan sunnah adalah tetap mengikuti imam.

Rasulullah SAW bersabda :

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة

“Orang yang shalat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala shalat semalam suntuk” (HR. At Tirmidzi, no. 734, Ibnu Majah, no. 1317, Ahmad, no. 20450)

Sehingga yang paling afdol bagi seorang ma'mum adalah mengikuti imam sampai selesai, baik 11 maupun 23 rakaat.

Shalat tarawih 23 rakaat pernah dilakukan oleh Umar Radhiallahu’anhu dan sahabat yang lain.