[VIDEO] Kumpulan Kata-kata Ucapan Selamat Isra Miraj 2019

“KITA memasuki bulan Rajaban yang penuh makna dan ketaqwaan ini, dan kembali kita diingatkan pada Kuasa Allah SWT. Semoga ini merupakan awal untuk kembali pada keyakinan dan lebih menebalkan iman”

“Happy Isra Mi’raj, hopefully we can interpret it as a way to strengthen our faith to Allah SWT, and may peace always be upon us”

“Selamat hari Isra Mi’raj untuk semua muslim di seluruh dunia, semoga kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa serta dilanjutkan menuju Sidratil Muntaha dalam semalam bisa mengingatkan kita kembali pada kuasa dan kebesaran Allah SWT”

“Hari ini merupakan hari peringatan Isra Mi’raj. Tidak ada kata yang pas diungkapkan selain ucapan selamat kepada seluruh umat muslim. Semoga syafa’at Rasulullah SAW selalu menyertai perjalanan hidup kita didunia. Aamiin Ya Rabbal Alamiin”

“Selamat memperingati hari Isra Mi’raj Hijiriah untuk semua umat muslim di dunia. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan kita seorang pemimpin yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya kehidupan yang terang benderang yakni Baginda Muhammad SAW”

"Selamat memperingati Isra Mi’raj Rasulullah SAW untuk saudaraku. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak dan meneladani akhlak beliau”

“Sahabat muslimahku, jadikan peringatan Isra Mi’raj yang jatuh pada hari ini sebagai awal untuk meningkatkan amaliah ubudiyyah kita kepada Allah SWT sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW”

“Saudaraku, peringatan Isra Mi’raj dengan melakukan ibadah di bulan Rajab ini tidak hanya untuk mengingatkan kita kembali pada ketaqwaan, namun juga sarana dalam mengapresiasi pengetahuan kita tentang makna dan hikmah dari Isra Mi’raj”

“Selamat hari Isra Mi’raj bagi seluruh umat Islam. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT”

