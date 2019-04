Maksud Via Vallen Bilang Nikahnya Sabtu dan Bismillah H-3 Kenakan Gaun Pengantin, Inikah Artinya?

Maksud ucapan Via Vallen nikahnya hari Sabtu.

VIA VALLEN baru-baru ini bikin penasaran penggemar atas pernyataannya yang menyebut akan menikah hari Sabtu.

Hal ini disampaikan Via Vallen saat menjawab pertanyaan netizen menggunakan bahasa Jawa, melalaui fitur ask me question di Insta Story.

Selain itu, penasaran penggemar semakin menjadi-jadi ketika pedangdut koplo itu mengunggah video mengenakan gaun pengantin.

Pada keterangan video yang diunggah di Instagram itu, Via Vallen menuliskan 'Ketika . . . . . Bismillah H-3'.

Pada kolom komentarnya, banyak netizen mengaitkan maksud H-3 dengan ucapan Via Vallen yang bilang akan nikah hari Sabtu.

Namun, ternyata H-3 itu adalah menunggu waktu perilisan single terbaru Via Vallen, yakni berjudul Ketika.

Di akun Youtube-nya, Via Vallen merilis video musik lagu Ketika pada 1 April 2019.

Pada video musik lagu Ketika itu, ada scene mengenakan gaun pegantin persis seperti video yang diunggah di Instagram.

Rupanya video di Instagram itu adalah teaser untuk single terbarunya ini.

Pada single terbarunya, Via Vallen menyuguhkan karya originalnya.