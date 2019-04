Desain Pelabuhan Memanfaatkan Turbin Angin, Tim ITB Juara Lomba Indonesia Water Challenge

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelabuhan tidak saja menjadi pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah atau bahkan antar negara. Tapi pelabuhan saat ini menjadi salah satu unsur penting dalam suatu rantai di sektor perdagangan.

Melihat Indonesia membutuhkan dukungan berupa inovasi dan kreasi mahasiswa sebagai generasi muda untuk sebagai modal pengembangan fasilitas kepelabuhanan dan logistik di Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara maju, sekelompok organisasi pengelola air dan pelabuhan asal Belanda berinisiatif untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia melalui kegiatan Indonesia Water Challenge.

Program ini melibatkan mahasiswa dengan tantangan-tantangan inovasi berupa pembangunan pantai dan pelabuhan berkelanjutan di Indonesia.

Mereka diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide dan mengembangkannya bersama dengan para ahli profesional dari Belanda dan Indonesia

Indonesia Water Challenge 2019 merupakan kali ketiga dilaksanakan di Indonesia. Proses seleksi dilakukan oleh ahli dari Belanda dan Indonesia kepada mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta, seperti UGM, ITB, ITS, Undip, Unpad, Universitas Pancasila dan lainnya, untuk mencari 25 orang yang akan mengikuti kompetisi di Surabaya.

Eco-Smart Port sebagai tema kompetisi tahunan ini sesuai dengan konsep salah satu terminal ramah lingkungan dan otomatis pertama di Indonesia, yaitu Terminal Teluk Lamong.

Pada ajang kali ini, dua mahasiswa Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), Dwi Khoirin Nisa’ dan Achmad Mawardi Nur El Fayed berhasil membawa tim mereka menjuarai Indonesia Water Challenge (IWC) 2019 yang diselenggarakan pada 19-21 Maret 2019 di Terminal Teluk Lamong, Surabaya.

Dikutip dari siaran pers ITB, Selasa (2/4/2019), Achmad Mawardi Nur El Fayed mengatakan IWC merupakan lomba tahunan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda untuk meningkatkan kepekaan generasi muda Indonesia terhadap isu maritim.

"Pada penyelenggaraan IWC yang ketiga ini, tema yang dibawakan adalah Eco-Smart Port, desain pengelolaan pelabuhan yang memperhatikan prinsip PPP (people, planet, profit) dan mengandalkan perkembangan teknologi otomatis maupun semiotomatis dalam pengoperasiannya," katanya.

Setelah melalui serangkaian proses seleksi individu, 25 mahasiswa dari beragam universitas di Indonesia dan dari Australia yang diwakili University of New South Wales (UNSW), dikelompokkan menjadi 5 tim pada tahap final. Tiap tim ditantang untuk mendesain Terminal Teluk Lamong Surabaya menjadi pelabuhan yang menggunakan prinsip Eco-Smart Port.

Sebagai solusi, tim ITB ini memberikan desain yang diberi nama “Lamong Bay for Better Indonesia”. Inovasi dan desain yang ditawarkan mencakup Integrated Industry Clustering, Port Railway and Wind Turbine, Waste Water Treatment Plant, Lamong Green Area, Fisherman Village dan juga Marine Conservation for Ecosystem and Tourism.

Salah satu yang paling diunggulkan adalah pemanfaatan mode transportasi kereta di lingkungan pelabuhan yang digerakkan oleh turbin-turbin angin yang dipasang di sekitar pelabuhan. Selain itu, masyarakat sekitar pelabuhan juga dibangun dan dibina melalui program Fisherman Village dan juga pengembangan ekosistem mangrove yang sudah ada menjadi tempat wisata.

Dijelaskan Fayed, strategi tim ini adalah mengkaji segala kemungkinan potensi dari pelabuhan yang dapat dikembangkan. Keunggulan yang dimiliki tim ini adalah bagaimana pengembangan pelabuhan tidak hanya dilihat pada operasi pelabuhan tapi juga masyarakat di sekitarnya. Optimisme dan keterbukaan pemikiran ini diakui oleh mereka didapatkan dari

Ia mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengikuti lomba ini adalah bekerja dalam tim dan menghadapi berbagai kultur yang berbeda. Dalam tim, Fayed dan Ririn tidak hanya berdua namun berlima bersama dengan dua mahasiswa UGM dan satu mahasiswa ITS lainnya.

“Solusi tim yang dihasilkan adalah gabungan ide dari tiap anggota kelompok dengan asal jurusan berbeda-beda dan memiliki potensi untuk berkontribusi berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing. Selain itu, komunikasi menjadi tantangan lain karena performa mereka dinilai oleh orang Belanda, " katanya.

