LIVE STREAMING Liga Inggris - Arsenal vs Newcastle United, Tonton via Ponsel Tak Kalah Seru

PERTANDINGAN Arsenal vs Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-32 bakal digelar dini hari nanti, Selasa (2/4/2019).

Untuk bisa menyaksikan laga Arsenal vs Newcastle United melalui siaran Live Streaming, Anda bisa mengunduh aplikasi MAXstream via ponsel.

Setelah melakukan download tinggal pilih saluran olah raga Beinsport. Di saluran Premier League akan tertera nonton Live Streaming pertandingan Arsenal vs Newcastle United di Beinsport 1.

Kemudian, Anda pun bisa menyaksikan pertandingan Arsenal vs Newcastle United secara Live Streaming.

Contoh nonton Live Streaming via handphone (istimewa)

Selain Maxstream, jaringan televisi BeiN juga menyediakan Live Streaming via paket berlangganan BeiNConnect yang bisa dinikmati via ponsel maupun desktop.

Adapun BeiNConnect menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel , mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris , Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Ada juga beberapa link yang menjanjikan live streaming seperti di bawah ini.

LINK LIVE STREAMING 1

LINK LIVE STREAMING 2

Catatan untuk Link Live Streaming hanya sekadar info pembaca. Kualitas diluar tanggung jawab kami.