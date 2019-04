Film Dumbo Gagal Penuhi Ekspektasi Meski Sudah Rajai Box Office

TRIBUNJABAR.ID - Film live-action Dumbo karya Tim Burton memang mampu 'terbang' hingga puncak box office Amerika Utara untuk pekan pertamanya tayang.

Namun, si Gajah Bertelinga Ajaib itu gagal mencapai tingginya perolehan box office dari remake live-action Disney klasik lainnya.

Film ini mendapat 45,1 juta dollar AS atau setara Rp 642 miliar pada akhir pekan pembukaannya.

Padahal Dumbo diperkirakan akan mencapai 50 juta dolar AS atau Rp 712 miliar untuk debut domestiknya.

Secara global, Dumbo telah meraup 116 juta dolar AS atau Rp 1,6 triliun.

Dumbo diketahui menghabiskan 170 juta dolar AS atau setara dengan Rp 2,4 triliun untuk biaya produksi di luar pemasaran.

• Jadwal Semifinal Piala Presiden 2019, Tim asal Jawa Timur Pastikan Satu Tempat di Final

• Di New York Cuma Rp 10 Juta, Chand Parwez Berharap Izin Syuting Film di Dalam Negeri Dipermudah

Sebagai perbandingan, film Alice in Wonderland yang juga garapan Tim Burton dibuka 116 dolar AS atau Rp 1,6 triliun.

Sementara Beauty and the Beast memulai debutnya dengan 174,5 juta dolar AS atau Rp 2,4 triliun, The Jungle Book dibuka dengan 103,2 juta dolar AS atau Rp 1,4 triliun.

Selain itu, film Maleficent debut dengan 69,4 juta dolar AS atau setara Rp 988 miliar, dan Cinderella dibuka dengan 67,8 juta dolar AS atau Rp 965 miliar.

Dumbo merupakan salah satu film animasi pertama yang dirilis Disney pada Oktober 1941. Film yang diambil dari buku "Dumbo the Flying Elephant" (1939) ini sudah tayang di bioskop di seluruh Tanah Air pada Rabu (27/3/2019). (Kompas.com)

• Gusti Randa Sebut Tidak Ada Rapat Penunjukan Iwan Budianto Jadi Plt Ketum PSSI, Dibantah Exco PSSI

• Beberkan Tak Netralnya Polres Garut di Pemilu 2019, AKP Sulman Aziz Dikenal Lantang