Peringati Hari Air Sedunia, PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Ajak Pelanggan Bijak Menggunakan Air

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Dalam suasana Hari Air Sedunia yang kerap diperingati setiap 22 Maret, PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya mengajak pelanggan untuk bijak dalam penggunaan air.

Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Wawan Darmawan mengatakan, bijak menggunakan air PDAM berarti memberikan kesempatan orang lain untuk menikmati pelayanan air bersih.

Sesuai tema hari air sedunia (world day for water) yang tahun ini bertema water for all, leaving no one behind, air itu kata Wawan untuk semua.

Di sisi lain, pihaknya berupaya melakukan penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

"Kami mengimbau pelanggan untuk tidak berlaku boros dalam penggunaan air bersih. Mari sama-sama bijak dalam menggunakan air bersih," kata Wawan, Jumat (29/3/2019).

Penggunaan air yang bijak juga, kata Wawan pastinya akan menghemat tagihan pelanggan.

"Bila penggunaan boros akan berdampak pada tagihan tentunya dan tidak masalah jika pelanggan mampu, tapi alangkah bijak jika hemat," ujarnya.

• Pertamina Beri Bantuan 60 Unit Komputer, 100% Siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya Siap Ikuti UNBK

"Bijak menggunakan air bersih maka diharapkan bisa untuk pemerataan kebutuhan kepada warga dan memberikan kesempatan bagi warga lainnya bisa menikmati air bersih," lanjutnya.

Ditambahkan Wawan, Tirta Sukapura dalam mendukung program pemerintah untuk ketercapaian pemenuhan kebutuhan air bersih.

Pihaknya terus mencari sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bisa dimanfaatkan.

"Kami mengajak seluruh warga masayarkat utuk menjaga sumber-sumber mata air dan kelestarian sumber daya air," ujarnya.

• Jabar Terima 2.000 Usulan Pembangunan dari Kabupaten dan Kota, Belum Termasuk Usulan Warga dan OPD

• Ketua Masjid Terbesar Selandia Baru Menduga Mossad Dalang Penembakan, Dubes Israel Langsung Mengecam