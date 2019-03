IndiHome Luncurkan Digital Movement #WujudkanDariRumah

Menteri BUMN RI Rini Soemarno (kelima dari kanan) bersama Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga (kedua dari kiri) dan Brand Ambassador IndiHome yakni Isyana Sarasvati (paling kanan), Jefri Nichol (paling kiri), dan Keluarga Sasono saat acara The Next IndiHome di Jakarta, Senin (25/3).

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - IndiHome sebagai layanan triple play milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berkiprah turut serta membangun masyarakat digital Indonesia.

Tahun 2019, IndiHome mengawali langkah baru dengan mengusung tema “Wujudkan dari Rumah” yang diluncurkan Menteri BUMN Republik Indonesia, Rini M. Soemarno didampingi Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga dan Direktur Consumer Service Telkom Siti Choiriana pada event The Next IndiHome yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (25/3).

Acara yang turut dihadiri Direksi BUMN, authorized dealer dan milenial BUMN ini, mencerminkan semangat dan citra baru IndiHome yang mengajak masyarakat Indonesia mengambil langkah nyata untuk mewujudkan mimpi dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, melalui layanan telekomunikasi, informasi media dan edutainment yang berkualitas.

Menteri BUMN RI Rini Soemarno mengatakan, sebagai BUMN, Telkom menghadirkan IndiHome dengan visi untuk dapat terus memajukan keluarga Indonesia dan meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa, melalui konten-konten yang mendukung pendidikan dan kreativitas.

Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga di rumah. Kegiatan yang bertemakan ‘Wujudkan Dari Rumah’ ini kembali mengawali langkah IndiHome di tahun 2019 untuk terus mendukung masyarakat Indonesia merealisasikan mimpinya.

“Saat ini IndiHome melayani lebih dari 5,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Diharapkan ke depannya, seluruh masyarakat dapat merasakan semangat baru IndiHome melalui layanan dan konten yang semakin berkualitas. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus mendorong percepatan teknologi dan akses informasi, hadirnya IndiHome semoga dapat menjadi motor penggerak masyarakat digital Indonesia,” jelas Rini Soemarno.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga mengatakan, “Dengan inovasi tiada henti, Telkom menghadirkan The Next IndiHome untuk menemani keluarga Indonesia. The Next IndiHome membawa suasana keluarga menjadi lebih harmonis, happy, kreatif, dan penuh gairah. Ini merupakan wujud komitmen Telkom Indonesia, memberikan yang terbaik bagi keluarga Indonesia.”

The Next IndiHome hadir dengan brand asset baru dan kampanye digital #WujudkanDariRumah untuk menginspirasi keluarga Indonesia, berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati, Jefri Nichol dan Keluarga Sasono sebagai Brand Ambassador.

Ketiga figur ini menjadi representasi dari semangat The Next IndiHome untuk mengajak masyarakat Indonesia berbagi cerita mengenai beragam nilai keluarga, yang menjadi inspirasi untuk memulai langkah dan menjalani minat mereka.

Digital Movement dengan hashtag #WujudkanDariRumah akan dilaksanakan mulai 25 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019.