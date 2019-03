Gawat, V BTS Nyaris Jatuh Saat Konser Karena Sakit, Jin Sangga Badannya, RM BTS Bantu Pegangi Lutut

TRIBUNJABAR.ID - Ada kabar buruk bagi penggemar boyband BTS yang disebut ARMY.

Karena kelelahan dari jadwal yang padat, V BTS jatuh sakit.

Bahkan V BTS kesulitan untuk berdiri.

Diketahui, boyband BTS menggelar konser LOVE YOURSELF di Hongkong pada 20 - 24 Maret 2019.

Saat konser tersebut, V BTS jatuh sakit, badannya sakit, dan kelelahan.

Meski begitu, V BTS tetap hadir dari awal konser hingga penutupan.

Bersama member boyband BTS yakni, Jin, RM BTS, Jungkook, Suga, J-Hope, dan Jimin, V BTS menampilkan aksi panggung yang spektakuler.

V BTS berhasil menyanyikan magic shop tanpa melakukan kesalahan.

Walaupun badannya terasa sakit dan sulit digerakkan, V BTS tetap menyuguhkan dance powerful.

Di atas panggung, V BTS terlihat ceria dan bermain bersama Jin, RM BTS, Jungkook, Suga, J-Hope, dan Jimin.

Namun, kondisi kesehatan V BTS yang menurun itu terlihat di akhir konser.

Member boyband BTS berambut biru itu nyaris jatuh.

Ketika membungkuk memberi salam kepada ARMY, kaki V BTS tak bisa menopang badannya.

Untung saja, Jin dan RM BTS yang di sebelahnya mencegah V BTS terjatuh.

Karena lutut V BTS lemas, RM BTS memegangi lututnya agar tak terjatuh.

PLEASE Taehyung knees felt so weak and he was about to fall while he were bowing for the armys,bUt joon support him with his handsi'm crying,this is just breaked my heart, taehyung please take care of ur health we love you @BTS_twt #GetWellSoonTaehyung pic.twitter.com/QRdIAgkHpj