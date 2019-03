Four Points By Sheraton Bandung Kenalkan 'Koki' kepada Anak Lewat Menghias Cupcake [VIDEO]

SEBELUMNYA tak banyak orang yang mengetahui pekerjaan sebagai koki.

Jika kita pergi ke sebuah restoran dan ternyata rasa masakannya enak, nama restoranlah yang selalu diingat bukan nama kokinya.

Padahal di balik makanan enak, ada karya seorang koki yang membuatnya.

Belakangan, setelah muncul program memasak di televisi, pekerjaan sebagai koki kian diminati oleh masyarakat, termasuk anak-anak.

Antusiasme anak-anak terlihat saat Four Points by Sheraton Bandung mengundang murid Taman Kanak-kanak dalam acara perkenalan pekerjaan sebagai koki.

Anak-anak itu diminta untuk menghias cupcake.

Suasana kemeriahan dan kegembiraan dari anak-anak yang hadir begitu terasa ketika memasuki Citrus Best Brew Bar yang berada di lantai dua Four Points by Sheraton Bandung.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Four Points By Sheraton Bandung Kenalkan 'Koki' kepada Anak Lewat Menghias Cupcake, http://jabar.tribunnews.com/2019/03/25/four-points-by-sheraton-bandung-kenalkan-koki-kepada-anak-lewat-menghias-cupcake.

Penulis: Putri Puspita Nilawati

Editor: Tarsisius Sutomonaio

Video Production: Wahyudi Utomo