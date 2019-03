Peduli Anak Down Syndrome, Cordlife Gelar Rangkaian Trisomy Awareness Bash 2019

Perwakilan PT Cordlife Persada sedang bermain bersama sejumlah anak down syndrome dalam acara “Let’s Play and Learn 2019” yang merupakan rangkaian dari Trisomy Awareness Bash 2019, di Museum Sri Baduga, Sabtu (23/3/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Cordlife Persada kembali menggelar rangkaian Trisomy Awareness Bash 2019.

Salah satu dari tiga rangkaian acara yang diadakan adalah “Let’s Play and Learn 2019”.

Cordlife mengajak anak-anak penyandang Down Syndrome (ADS) yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) untuk belajar dan bermain permainan tradisional Jawa Barat.

Dalam salah satu rangkaian yang merupakan bagian dari corporate social responsibility, Cordlife juga menggelar sesi edukasi bagi orangtua ADS melalui seminar yang bertemakan “Mempersiapkan Anak dengan Down Syndrome Memasuki Usia Pubertas”.

Dengan menggaungkan semangat “Leave No One Behind In Education”, acara digelar di Museum Sri Baduga dan dibuka oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut serta hadir dan mendukung acara ini.

• CCTV Rusak, Polisi Masih Punya Cara Temukan Perampok Minimarket di Cimahi

• Link Live Streaming MasterChef Indonesia 2019 Season 5 di RCTI Pukul 15.30 WIB, Siapa Jagoan Anda?

"Secara khusus acara “Let’s Play and Learn 2019” ini didukung oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat," ujar Retno Suprihatin selaku country director dari PT Cordlife Persada, di sela acara di Museum Sri Baduga, Kota Bandung, Sabtu (23/3/2019).

Trisomy Awareness Bash 2019 digelar terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang down syndrome dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa anak-anak tetap bisa menjadi pribadi yang mandiri dan luar biasa, terlepas dari keterbatasan yang dialami oleh penyandang down syndrome.

Retno mengatakan bahwa ke depan, acara seperti ini akan terus digelar karena Cordlife Persada, yang dikenal sebagai anak perusahaan dari Cordlife Group Ltd Singapura sebagai perusahaan penyedia jasa kesehatan bagi Ibu dan Anak, meyakini bahwa bisnis bukanlah semata untuk mengejar profit, tetapi juga untuk memberi arti dan memberi dampak positif untuk kehidupan sosial bersama.

Sementara pada sesi seminar, dr Novina SpA(K) M.Kes, sebagai pembicara, mengangkat topik mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Pubertas Pada Anak dan Remaja dengan Down Syndrome.

• MRT Jakarta Resmi Beroperasi, Anies Baswedan Berterima Kasih Pada Sutiyoso, Jokowi, Ahok BTP

• Heboh di Medsos, Penumpang Bergelantungan di MRT Jakarta dan Makan Lesehan di Stasiun

Sebagai ahli tumbuh kembang anak, Novina menjelaskan bagaimana orang tua ADS membantu anak-anak mereka memahami perubahan fisik yang terjadi.

Pembicara lainnya, dr Veranita Pandia, SpKJ(K), sebagai psikiater, mengupas tentang perubahan psikologis yang terjadi saat pubertas dan bagaimana cara mempersiapkan ADS dan orang tuanya untuk menghadapi hal tersebut.

Sesi berikutnya, Esther Miory Dewayani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyampaikan manfaat permainan tradisional bagi kesehatan jiwa anak-anak dan pada sesi selanjutnya, Asep Kambali dari Komunitas Historia Indonesia menyampaikan pesan bagi orang tua untuk menanamkan rasa cinta budaya Indonesia pada diri anak-anak.

Terakhir, Zaini Alif, selaku pendiri Komunitas Hong Indonesia, mengingatkan untuk tidak melupakan permainan tradisional Indonesia di tengah maraknya permainan digital yang semakin beragam.

Acara kemudian ditutup dengan sesi di mana para ADS bermain permainan tradisional bersama-sama dipandu oleh Komunitas Hong Indonesia, serta hadir juga tim dari Bandung Eye Center yang menyediakan pemeriksaan refraksi mata bagi para ADS.

• Sesama Center Bek, Bojan Malisic Komentar Begini dengan Masuknya Fabiano di Persib

• Fabiano Langsung Dapat Pujian dari Radovic Seusai Latihan Perdananya Bareng Persib