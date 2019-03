SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Final IBL 2019 Stapac Vs Satria Muda di C-Tra Arena Bandung

Sedang berlangsung siaran langsung Live Stremaing IBL TV Stapac Vs Satria Muda Final IBL 2019 game 2 di C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (23/3/2019).

Live Streaming Final IBL 2019 Stapac Vs Satria Muda Final IBL 2019 game 2 di C-Tra Arena, Bandung

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung siaran langsung Live Stremaing IBL TV Stapac Vs Satria Muda Final IBL 2019 game 2 di C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (23/3/2019).

Siaran langsung Live Streaming IBL TV dapat dapat disaksikan melalui channel Youtube IBL.

Siarang langsung Live Streaming Final IBL 2019 juga dapat disaksikan di siarang langsung TvOne atau live streamingnya.

Pertandingan final IBL 2019 menggunakan sistem best of three, dimana laga akan dimainkan away-home-home.

(Link Live Streaming Final IBL 2019 ada di bawah berita)

Pada game pertama yang berlangsung di kandang Satria Muda, GOR Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Stapac sukses mengalahkan tim tuan rumah.

Stapac sukses mengatasi perlawanan sengit Satria Muda dengan skor akhir skor 79-68.

Satria Muda tampil tanpa pemain naturalisasi mereka, Jamarr Johnson karena cedera achilles saat menghadapi NSH di babak semi final, dilansir dari laman iblindonesia.com.

Pelatih Stapac, Giedrius Zibenas menyebut Satria Muda tetap berbahaya meskipin tidak diperkuat Jamarr Johnson.

"Bola basket adalah permainan tim, tak bisa hanya bergantung pada satu pemain. Satria Muda memiliki banyak pemain bagus," ujarnya.

Laga final ini jadi yang kesepuluh bagi kedua tim bertemu di babak final kompetisi bola basket tetinggi di Indonesia.