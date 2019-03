Download Lagu Restu Syahrini (MP3) yang Bertengger No 1 di iTunes, Ada Lirik dan Video Youtube

TRIBUNJABAR.ID - Belum sehari dirilis di iTunes, lagu Restu Syahrini sudah bertengger nomor satu di iTunes.

Di sini Tribunjabar.id, akan membagikan cara download lagu Restu Syahrini dalam format MP3, sekaligus lirik dan video Youtube.

Melalui Instagram, istri Reino Barack itu pun mengabarkan lagu Restu bisa di download di iTunes, Langit Musik, Joox, Spotify, dan Apple Music.

Ternyata dirilisnya lagu Restu Syahrini pun mendapatkan sambutan istimewa dari pendengar musik tanah air.

Melalui Instagram Stories, Syahrini mengucapkan terima kasih karena lagu Restu sudah berada di puncak iTunes.

Padahal, lagu Restu yang diciptakan Melly Goeslaw itu belum sampai 24 jam sejak dirilis di iTunes.

"Terimakasih belum 24 jam lagu 'Restu' no 1 di iTunes," tulis Syahrini.

• Syahrini dan Reino Barack Pamer Kemesraan Saat di Swiss, Genggaman Tangan dan Beri Tanda Love

Di bawah lagu Restu Syahrini, ada lagu hits lain yakni On My Way dari Alan Walker di posisi dua dan lagu Memilih Dia dari Bunga Citra Lestari di posisi tiga.

Lagu Restu Syahrini bertengger nomor satu di iTunes. (Kolase Tribun Jabar (Instagram/princessyahrini))

Selain itu, Syahrini pun membagikan postingan sang adik sekaligus manajernya, Aisyahrani.

Pada postingannya, Aisyahrani pun membagikan lagu-lagu Syahrini yang berada di tangga lagu tertinggi iTunes.