Download Lagu MP3 Via Vallen 'Pamer Bojo' Lengkap Lirik Lagu, Cord, dan Video, Sepekan 4 Juta View

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Download lagu MP3 Via Vallen 'Pamer Bojo' lengkap dengan lirik dan cord gitarnya.

Lagu Pamer Bojo ini kini sedang ngehits.

Buktinya, baru sepekan diluncurkan, video Youtube Via Vallen lagu Pamer Bojo sudah ditonton 4 juta lebih.

Di channel Youtube Via Vallen Official, Via Vallen bersyukur lagunya ditonton 1,2 juta orang dalam dua hari.

"Alhamdulillah 2 hari tembus 1,2jt dan di 12 trending Indonesia

Terimakasih buat teman2 yang sudah memutar video ini, komen, share dan subscribe nyaaa

Like nya makasihhh dan buat yang unlike juga makasih

Ngomong2 kalo muter video ini sambil ngapain nih kalian selain baca2 komentar."

Lagu Pamer Bojo ini mulanya dipopulerkan oleh penyanyi Jawa Didi Kempot.

• Deretan Nama Asli Artis Indonesia yang Beda dari Nama Panggung, dari Syahrini hingga Via Vallen

Lirik Lagu dan Cord Pamer Bojo

Intro: C F C

Am Em

F G Em Am

F G C

C F C

Koyo ngene rasane wong nandang kangen

Am Em

Rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

Tansah kelingan kepengen nyawang

F Dm G

Sedelo wae uwes emoh tenan

Intro: F G C