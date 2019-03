BNN Sebut 27,34 Persen Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bandung Terjerat Narkoba

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Penyalahgunaan narkotika telah merambah para pelajar dan mahasiswa.

Bahkan, khusus di Kota Bandung, 27,34 persen pelajar dan mahasiswa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Hal itu berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung.

"By name by address, tidak bisa kami sebutkan. Karena ada perlindungan anak ini. Jadi kami rahasiakan," ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Bandung, Leonard S, kepada Tribun Jabar, di Lapangan Badak Macan, Kota Bandung, Jumat (22/3/2018).

Leonard mengklaim pihaknya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga tingkat mahasiswa.

"Baik negeri maupun swasta, untuk guru termasuk orang tuanya. (Kami sosialisasi) Hampir seluruh sekolah di Kota Bandung," katanya.

Menurut dia, sejumlah pelajar dan mahasiswa memang rentan terjerat narkoba.

"Makanya kami lakukan sosialisasi secara terus menerus," ujarnya.

• Diterima SNMPTN di Unpad? Simak 4 Hal yang Harus Diperhatikan untuk Registrasi Ulang

• 1.517 Peserta Diterima di Unpad Melalui Jalur SNMPTN, Ini Imbauan Wakil Rektor untuk Peserta