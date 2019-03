Spesifikasi Lengkap Nokia 3.1 Plus, Lebih Mahal dan Lebih Canggih dari Nokia 5.1 Plus

Ponsel Nokia 3.1 Plus

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Penggemar ponsel Nokia 3 di Indonesia saat ini tengah berbahagia, pasalnya Nokia 3.1 Plus telah resmi rilis di Indonesia.

Nokia 3.1 Plus merupakan ponsel mid-range terbaru dari HMD Global yang diperkenalkan pada Oktober 2018.

Dikutip Tribunjabar.id dari Tribunbatam.id, ponsel Nokia 3.1 Plus ini lebih menghadirkan banyak fitur, seperti layar lebih besar, baterai lebih besar dan kamera terkini.

Hal tersebut dijelaskan oleh Miranda Warokka yang merupakan Head of Marketing Indonesia for HMD Global, dalam acara peluncuran Nokia 3.1 Plus di CoHive Filateli, Jakarta, Selasa (19/3/2019) malam.

Dari sisi desain, Nokia 3.1 Plus mengusung layar sentuh teknologi IPS berukuran 6 inci, dengan resolusi HD+(1440x720 piksel). Aspek rasio layarnya 18:9 bertipe.

Berbeda dengan Nokia 5.1 Plus, Nokia 3.1 Plus tidak memiliki poni pada bagian layarnya sehingga bezel bagian atas dan bawah dari Nokia 3.1 Plus tampak terlihat lebar.

• TRIBUN WIKI - Cara Download Foto Profil Instagram, Bisa Pakai Ponsel atau PC

• Spesifikasi Nokia 5.1 Plus - Smartphone Android One yang Ramah di Kantong

Nokia 3.1 Plus memiliki dua kamera belakang. Pertama, kamera dengan sensor 13 megapiksel yang dilengkapi fitur phase-detection autofocus serta LED flash.

Kedua, kamera 5 megapiksel yang berfungsi sebagai depth sensor untuk membantu pemrosesan foto mode potrait.

Untuk kamera bagian depan dilengkapi dengan sensor 8 megapiksel.

Sisi hardware Nokia 3.1 Plus memiliki chipset MediaTek Helio P22 yang mengusung prosesor octa-core dengan kecepatan 2,0 GHz.