X-Men Siap Kembali ke Marvel Setelah Akuisisi Disney Terhadap 21st Century Fox Tuntas

TRIBUNJABAR.ID - Hanya dua menit setelah tengah malam Eastern Time, akuisisi Disney terhadap 21st Century Fox telah selesai, Rabu (20/3/2019).

Dikutip Tribunnews.com dari Comicbook pada Rabu (20/3/2019), akuisisi sebesar 71 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 1 kuadriliun membuat Fox dan aset lainnya menjadi bagian dari The Walt Disney Company sepenuhnya.

Dan tentunya, secara permanen mengubah lanskap hiburan seperti yang kita ketahui.

Hal ini diungkapkan pihak Disney yang telah merilis pernyataan resmi mereka akan kesempatan penting itu.

"Ini adalah momen yang luar biasa dan bersejarah bagi kami, yang akan menciptakan nilai panjang yang signifikan bagi perusahaan kami dan pemegang saham kami," kata Ketua dan Kepala Eksekutif untuk The Walt Disney Company dalam pernyataannya.

"Menggabungkan kekayaan Disney dan 21st Century Fox akan konten kreatif dan taletnta yang telah terbukti menciptakan perusahaan hiburan global terkemuka, berada di posisi yang baik untuk memimpin dalam era yang sangat dinamis dan transformatif," tambahnya.

Pihak Fox pun juga mengumumkan akuisisi ini telah rampung melalui akun Twitter resminya @21CF.

Melalui kicauan tersebut, Fox juga memberikan tautan pernyataan resmi ke laman mereka.



" 21ST CENTURY FOX MENGUMUMKAN PENYELESAIAN DISTRIBUSI BERKAITAN DENGAN AKUISISI DISNEY," tulis akun tersebut.

Ketika kesepakatan mulai berlaku, Disney akan memilii aset termasuk Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family and Fox Animation, unit kreatif televisi Fox, Twentieth Century Fox Television, FX Productions and Fox21, FX Networks, Fox New Group International; Star India, dan minat Fox di Hulu, Tata Sky Sky dan Endemol Shine Group.

Disney dan 21st Century Fox menandatangani keputusan persejtujan dengan Departemen Kehakiman AS tahun lalu di mana Disney akan mendivestiasikan jaringan olahraga regional 21st Century Fox.