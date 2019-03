We The Youth, Termasuk Burgerkill, Kampanyekan 100% Indonesia Nyoblos untuk Anak-anak Muda

Jumpa pers acara We The Youth di Beehive, Jalan Dayang Sumbi No 1, Kota Bandung, Rabu (19/3/2019).

Laporan Wartawan Tirbun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Para calon presiden dan calon legislatif gencar berkampanye dengan tema yang kreatif untuk menarik simpati generasi milenial.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja karena ada 40 % suara milenial untuk pemilu serentak tahun ini yang akan memberikan pengaruh cukup tinggi.

Pemilu serentak untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) akan digelar pada 17 April 2019.

Kampanye semakin ramai, generasi milenial pun mulai menentukan pilihan pemimpin mana yang akan membawa Indonesia untuk lebih maju selama 5 tahun ke depan.

Di balik maraknya kampanye ini, tak sedikit milenial yang masih bingung bahkan memutuskan untuk masuk ke golongan putih (golput).

Untuk meminimalisiasi golput, komunitas We The Youth mengajak para generasi muda untuk menggunakan hak pilih mereka.

We The Youth telah memulai kampanye 100% Indonesia Nyoblos pada Januari lalu di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.

Kini We The Youth mendatangi Bandung dan mempersembahkan panggung musik bertajuk 100% In Bandung: Explicit One.

Executive Director We The Youth, Widy mengatakan acara ini adalah sebuah gagasan supaya anak muda bersedia untuk berkontribusi untuk Pemilu nanti demi masa depan bangsa yang lebih baik.