BUMN yang Lahir di Tasikmalaya Ini Mulai Ekspor Produk Bahan Peledak ke Australia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Dahana (Persero) mulai mengekspor produk bahan peledak ke Australia.

Produk-produk perusahan pelat merah lahir di Tasikmalaya dan kini berkantor pusat di Subang ini semakin dilirik oleh pasar mancanegara.

Untuk diketahui Dahana merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis yang menyediakan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor migas, pertambangan umum, kuari dan konstruksi serta untuk pertahanan.

"Pangsa pasar mancanegara semakin tertarik dengan produk-produk kami sehingga kami lakukan pengiriman pertama ke Australia. Hal ini sesuai dengan amanat dari pemerintah," ujar Direktur Operasi PT Dahana (Persero) Bambang Agung dalam siaran pers, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/3/2019).

Melalui Kementerian BUMN RI, pemerintah telah memberikan arahan bahwa BUMN harus dapat menjadi motor penggerak untuk menghasilkan devisa dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan antar Negara.

“Bagi PT Dahana sendiri, ekspor ini akan meningkatkan daya saing produk-produk bahan peledak Dahana di pasar Australia, memperluas pasar dan sesuai dengan nilai budaya PT Dahana yaitu aliansi global dengan perusahaan-perusahaan mitra di Australia,” sebut dia.

Produk yang ekspor adalah Cartridge Emulsion yang diproduksi di pabrik Dahana Subang dan dikirim ke perusahaan Johnex Explosives, Australia.

Johnex Explosives melalui Letter of Intent (LoI) berencana setiap tahunnya akan membeli Cartridge Emulsion DAHANA sekitar 8 kontainer.

Tahun ini, PT Dahana baru mengirim 3 kontainer Cartridge Emulsion sebanyak 37.500 Kg.

Menurut Bambang, dengan terjalinnya kemitraan itu memungkinkan Dahana untuk memiliki peluang baru untuk memasarkan produk-produk lainnya ke Australia.

“ Ekspor ini salah satunya adalah peluang untuk mengekspor pentolite booster 150 gram sekitar 40.000 pcs per tahun dan non electric detonator sekitar 30.000 pcs per tahun,” ujarnya.

