Ingin Mencoba Kuliner Prancis? Mulai 21 Maret Ada Festival Gastronomi Good France di 15 Restoran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin mencoba kuliner Prancis tapi bingung mau mencari di mana? Yuk, ikuti festival internasional gastronomi Prancis Good France yang akan digelar pada 21 Maret 2019 mendatang.

Institut Prancis Indonesia (IFI) dan Kedutaan Prancis di Indonesia bekerja sama dengan Badan Pariwisata Prancis Atout France kembali menggelar rangkaian acara festival internasional gastronomi Prancis.

Festival kuliner Prancis ini akan diadakan di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan Manado.

Khusus untuk daerah Bandung, Anda bisa mendatangi 15 restoran yang telah berpartisipasi pada malam perayaan cita rasa Prancis Good France 2019.

15 Restoran yang bisa Anda temukan di antaranya yaitu, the Peak Connoisseurs, Intercontinental Bandung Dago Pakar, The 18 Restaurant ( Trans Luxury Hotel), Bellevue (GH Universal Hotel), Porto Bistreau, Missbee Providore, Hummingbird Eatery, The Larder at 55, Mom's Bakery, Greens and Beans, Kiputih Satu, Apero Coffee Shop, Lou Patisserie, Armor Yogurt, dan Chep Nike Kuemanis.

Duta besar Prancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonnet, mengatakan perayaan Good France ini merupakan momentum untuk mengapresiasi gastronomi Prancis.

"Gastronomi Prancis merupakan momentum untuk mengapresiasi gastronomi Prancis yang tercatat sebagai warisan budaya dunia UNESCO sekaligs untuk mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu semangat berbagi dan kebersamaan serta kepedulian lingkungan hidup," ujar Jean Charles Berthonnet di The Peak, Jalan Lengkong Besar, Selasa (18/3/2019).

Festival kuliner ini bukanlah hal yang pertam kalinya digelar, Good France telah berjalan sejak 2015 yang bertujuan untuk menjadi penghubung antara para chef di suluruh dunia.

Tampilan kue opera torte premium dari Chep Nike. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Penanggung Jawab Bidang Budaya dan Komunikasi IFI, Ricky Arnold Yuniarto mengatakan pada 2018 sebanyak 40 restoran se Indonesia bergabung di kegiatan ini.

Untuk skala dunia, sebanyak 3.500 restroran turut serta dengan 15 Kedutaan Besar Prancis dan Konsulan di 152 negara.

"Mereka menawarkan menu khusus Good France yang dibuat dengan bahan-bahan segard an berkualitas yang sesuai musim dan menggunakan produk lokal," ujar Ricky.

Good France 2019 mengusung tema Provence yang saat ini menjadi tujuan wisata gastronomi dunia, di mana untuk pertama kalinya departemen Bouches du Rhone dan Dinas Pariwisata Provence meluncurkan Marseille Provence Gastronomue (MPG) 2019.

Di Gastronomi Provence ini akan hadir berbagai pertemuan chef, pasar makanan, pikinik, dan kebun kota.

Nah, bagi Anda yang tinggal di Bandung dan ingin mencicipi gastronomi Provence langsung saja datangi lokasi restoran yang telah berpartisipasi, ya!

