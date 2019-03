Dicaci Netizen Karena Beri Nama Anak Syahreina Luna Barack, Ini Tanggapan Sang Ibu

TRIBUNNEWS.COM - Seorang bayi bernama Syahreina Luna Barack menjadi sorotan karena dianggap tak kalah heboh dengan kisah cinta segitiga Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya.

Saat bayinya viral dan menjadi sorotan, sebuah akun alya_kulai182 yang pemiliknya bernama Alya Said pun berekasi.

Diduga pemilik akun ini adalah ibu yang memberi nama Syahreina Luna Barack.

Syahreina Luna Barack disebut anak ketiga yang lahir Jumat (15/3/2019)

Begitu nama ini tersebar, netter pun berdatangan dengan bermacam komentar.

Bahkan Alya Said juga sempat membubuhkan akun instagram Luna Maya, Syahrini dan Reino Barack ketika mengumumkan kelahiran putrinya.

"Welcome my baby Syahreina Luna Barack @lunamaya @princessyahrini @reinobarack," tulis Alya Said di instagramnya.

Kolom komentar instagram Alya Said pun seketika ramai respon warganet yang terheran dengan nama anaknya.

Mereka heran dan tak habis pikir ada seseorang yang terpikirkan memberi nama anaknya terinspirasi karena gosip Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya.

Setelah itulah Alya Said belum lagi mengunggah foto anaknya sambil menyertakan nama Syahreina Luna Barack.