Sejumlah Mahasiswa Pamerkan Busana Hasil Pendidikan dan Pelatihannya Selama 9 Bulan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keragaman busana perempuan dewasa lengkap dengan kilauan asesoris berwarna senada, dipamerkan oleh para model di atas catwalk dalam ajang fashion show Saturday Event Campus Ariyanti, Sabtu (16/3/2019).

Sejumlah busana yang dipamerkan tersebut, merupakan hasil rancangan dari tujuh mahasiswa prodi tata busana Ariyanti Skill and Training Center (ASTC)

yang sedang mengikuti ujian tugas akhir.

Selain mampu mengundang decak kagum dan menghipnotis penonton, masing-masing busana yang dipamerkan itu pun mengusung tema unik yang diusung, yakni Royal Princess, Pink is My Colour, Spring Belle, Pixie Hollow Fairies, Pop Art, Queen of Cosmics dan Another Dimension.

Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Ariyanti, Ishviastuti Oskar SE mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya, selain ingin mengetahui hasil dari pendidikan dan pelatihan yang telah dilalui para mahasiswa selama sembilan bulan lamanya.

Tetapi juga, memberikan apresiasi dalam upaya meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri terhadap hasil karya rancangan yang telah dibuatnya.

"Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun, dengan tema yang berbeda-beda. Khusus tahun ini pihaknya mengambil tema besar yaitu, Young, Energetic, and Passionate. Masing-masing mahasiswa diminta untuk membuat 15 buah rancangan dalam satu tema, yang selanjutnya dipilih tiga rancangan terbaik, untuk kemudian di pamerkan dalam fashion show," ujarnya di LPP Ariyanti, Jalan HOS Cokroaminoto (Pasir Kaliki), Bandung, Sabtu (16/3/2019).

Berbagai rancangan busana karya mahasiswa tata busana Ariyanti Skill and Training Center (ASTC) dipresentasikan oleh para model dalam ajang fashion show Saturday Event Campus Ariyanti. Sabtu (16/3/2019). (Tribun Jabar/Cipta Permana)

Ishviastuti pun menuturkan, dalam setahun pihaknya menggelar dua sampai tiga kali ujian akhir. Dimana pada kesempatan ini terdapat tujuh orang mahasiswa yang lolos dalam ujian tugas akhir, sehingga karyanya dipamerkan dalam sebuah fashion show.

"Setelah seluruh karya di presentasikan, tentunya kami kembalikan kepada mereka masing-masing, akan tetapi kalau dari mahasiswa itu ada yang mau meninggalkan rancangan untuk kampus, maka akan kami display atau dipajang, untuk menjadi contoh dan motivasi bagi adik kelasnya," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap setelah lulus dari Ariyanti, para mahasiswa selain memiliki bekal sertifikat kompetensi sebagai desainer, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang enterpreneur di masa depan.

"Kami juga ingin mensosialisasikan bahwa lulusan akademik D3 vokasi dari lembaga pendidikan dan pelatihan itu tidak kalah dengan para lulusan sarjana maupun SMK. Bahkan lulusan kami ini lebih banyak terserap dalam dunia kerja, dengan prosentase kegagalan yang amat sangat kecil. Maka dari itu selain mereka mampu untuk bekerja, tapi mereka juga mampu untuk berwirausaha dengan bekal kompetensi yang telah dimiliki," katanya. (Cipta Permana).

