Punya Daya Nalar Mumpuni, Cawapres Ma'ruf Amin Diyakini Mampu Kuasai Panggung Debat Cawapres

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, BANJARAN - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimis calon wakil presiden Maruf Amin dapat kuasai debat cawapres hingga 60 persen yang akan digelar Minggu (17/3/2019) besok.

Optimisme itu disampaikan Anggota Komis IV DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal seusai Pelepasan Ekspor Holtikultura bersama Badan Karantina Kementan di Banjaran, Kabupaten Bandung, Sabtu (16/3/2019).

Cucun juga mengajak publik agar tidak underestimate (meremehkan) melihat kemampuan cawapres pasangan nomor urut 1 pendampung Jokowi tersebut. Menurutnya pasangan Jokowi ini merupakan figur yang memiliki pengalaman banyak.

"Beliau (Ma'ruf Amin) ini khatam tentang berbagai hal termasuk ekonomi syariah. Beliau juga punya konsep-konsep yang bisa dikombinasikan dengan perencanaan yang dimiliki Pak Jokowi," katanya.

Menurutnya, Ma'ruf Amin mempunyai banyak kelebihan dan daya nalar yang mumpuni, terlebih dalam mendiskusikan atau beradu gagasan sesuai dengan tema debat nanti.

• Seorang WNI Meninggal Dunia Akibat Serangan Brutal di Masjid Al Noor di Christchurch, Selandia Baru

"Misalnya soal pendidikan beliau memegang peranan di organisasi PBNU kan konsen terhadap itu. Beliau juga berpengalaman menjadi anggota DPR, artinya paham semua segmentasi kehidupan," ungkapnya.

Terkait adanya simulasi jelang debat yang dijalani Ma'ruf Amin, ia memandang bukan bentuk ketidaksiapan tapi lebih kepada memapping apa saja yang harus disampaikan ke publik.

"Simulasi itu bentuk TKN menyiapkan strategi out of the box (hal yang tidak biasa). Jadi bukan bentuk ketidaksiapan. Kami yakin jalannya debat 60 persen dikuasai Kiai Ma'ruf dan 40 persen Sandiaga," pungkasnya. (mud)

• Jadi Tersangka Setelah OTT KPK, Romahurmuziy Merasa Dijebak dan Minta Keluarga Iklhas